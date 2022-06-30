上海入境檢疫 30日起由14+7改為改7+3

上海6月30日起放寬入境防疫規定。圖為上海虹橋機場29日一名身著全套防護裝備的旅客。(歐新社)

上海6月30日起大幅放寬現行防疫規定，其中入境檢疫將從原本的14天集中隔離＋7天自主健康管理，調整為「7天集中隔離醫學 觀察+3天居家健康監測」。

上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」29日晚間近9時發布消息稱，根據中國國務院聯防聯控機制「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」有關要求，6月30日零時起調整重點人群管控措施，包括：

一、對入境人員，實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。對於入境目的地為長三角的，繼續實施長三角閉環轉運。

二、對密切接觸者，實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

三、對密接的密接，實施「7天居家隔離醫學觀察」。

四、對7日內有高風險地區旅居史的人員，抵滬後實施「7天集中隔離醫學觀察措施」。

五、對7日內有中風險地區旅居史的人員，抵滬後實施「7天居家醫學觀察措施」。

六、對7日內有低風險地區旅居史的人員，抵滬後3天內完成2次核酸檢測 ，做好健康監測。

七、相關人員應按中國官方和上海市有關要求開展相應核酸檢測。

中國國衛健委新28日發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」。國家衛健委疾控局副局長雷正龍在28日記者會中表示，這次對防控方案進行修訂，主要是基於三方面考慮：疫情 形勢的變化、研究發現病毒變異的特點，以及中國前期開展的一些試點研究。

雷正龍指出，近一個月來，中國疫情防控總體形勢「向穩趨好」，陽性感染人數持續下降，有疫情的地區數量也在減少，為優化調整防控方案創造了窗口期。