通信行程卡摘星 跨省遊復甦 酒店查詢翻番 火車票搜索量猛漲

北京環球影城重新開放，吸引許多外地遊客。（取材自微博）

中國工信部29日公告稱，即日起取消通信行程卡「星號」標記。網路上隨即一片歡呼聲，稱終於可以跨省出差求職了，平台機票搜索量在30分鐘內迅速上升60%，酒店搜索量翻番，火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。但有報導指出，這不意味放棄了「動態清零」政策，仍有多地層層加碼，想自由出行還是很難。

通信行程碼由中國信通院聯合中國電信、中國移動、中國聯通三家基礎電信企業利用手機「信令數據」，接入中國16億手機用戶，獲取用戶14天到訪過的信息。如帶「星號」，表示民眾在過去14天訪問過的城市中存在中等或高風險區域。據工信部說法，「星號」僅作為旅行提示，與健康狀況不掛鉤。不過，在實際生活中通信行程卡卻十分重要。

行程碼取消「星」信息發布後隨即登上熱搜首位，北京 、上海等此前「掛星」的城市當日均已摘星，不少市民留言、點讚「無星一身輕」、「希望防疫 以後不要再層層加碼」。

行程卡取消「星號」還刺激了旅遊產品搜索量上漲。同程旅行大數據顯示，消息發布半小時內，平台機票搜索量較前日同一時段上漲180%，酒店搜索量較前日同一時段上漲220%。中國旅遊業也一夜復甦，預訂跟團遊多了五、六倍，並稱相關政策放寬後，跨省旅遊正在逐漸恢復，這對旅遊市場無疑是一劑強心劑。

多位出行旅遊行業分析人員指出，最新發布的第九版疫情 防控辦法進一步縮小了風險區畫定範圍，取消「星號」標記後，全國防疫政策實現「一把尺子」，能夠有效規避層層加碼和「一刀切」現象，從而使得常態化防控之下的出行、出遊更加便利。

不過環球時報前總編輯胡錫進發文解讀指出，綜合觀察，取消「星號」等新措施顯然不意味著動態清零政策的放棄。工信部公告中一開始就申明了要落實「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。他認為衛健委和工信部這兩天的新規顯示，國家下決心要把疫情防控和經濟社會發展真正統籌起來」，過度防疫不會再受到鼓勵。

財經雜誌報導，通信行程卡取消「星號」後，北京市民王木（化名）一激動立刻買了海南一場音樂節的門票，但詢問當地防疫工作人員發現，如果是從近幾個月一直存在中高風險區的北京朝陽區來的，還是需要三天居家，並做核酸檢測；北京昌平區小湯山（高風險區）來的人員則需要集中隔離。還是無法自由出行。