廣東彩民花153元買2張彩券 中4.39億…1分鐘後又中954萬

廣東肇慶一彩民中人民幣4.39億後，1分鐘後又中人民幣954萬。（取材自商丘深度新聞）

一位來自廣東肇慶的男子在超級大樂透第22071期中，喜中47注，獎金高達人民幣4.39億元（約6549.3萬美元）。令人難以置信的是，購買時間僅僅相差一分鐘，又有一張5注15元投入的單式追加票，單票擒獎人民幣954萬元（約142.3萬美元），一口氣獨攬人民幣4.48億元人民幣獎金。

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也就是說，這張彩票極有可能是同一人購買的，否則在如此短的時間內，同樣的彩票號碼在同一個彩票站開出來，簡直比一人連中兩次大獎還要天方夜譚。所以，這就意味著同一個人，購買了兩張彩票，而且還獲得了人民幣4.48億元的大獎。這讓許多中國網友紛紛羨慕地調侃：「可以躺平了！」

新快報報導，中獎彩票分兩張，出票時間約相隔一分鐘，共花人民幣153元。一張為46倍投的、1注號碼、138元人民幣投入的單式追加倍投票 ，單票擒獎人民幣4.39億元；另一張中獎彩票為5注號碼、15元人民幣投入的單式追加票，單票擒獎人民幣954萬元。

值得一提的是，這個人民幣4.48億元大獎是超級大樂透今年爆出的第二個億元大獎，也是歷史上中出的第22個億元大獎，排名第2位，僅次於2014年在山東中出的人民幣4.97億元。

另據周到客戶端報導，第22071期大樂透的中獎號碼為：前區「09、15、19、25、29」，後區「08、09」，開獎的前區全部開出奇數號碼；巧合的是，6月22日開獎的上一期大樂透，前後區也全部是奇數號，在這種情況下，此期得主繼續單押前區全奇數，可謂非常大膽。

網易新聞網指出，中國網友們紛紛熱議：「雙色球也是一樣，每次累積到幾個億就一次被人家中走，哪那麼巧？並且還是打一個號碼幾十注」；「獎池錢過多了，過段時間內部人員就會買彩票抽走一些，別問我為什麼？普通人是不可能中這麼大的」；「除非他知道這張彩票一定能中，是個正常人也不可能一張能追加那麼多倍，買多張不同的號中的機率不更大嗎？」

數據顯示，近年來中國民眾似乎不愛買彩票了。彩票銷售經歷2019年、2020年連續兩年負增長，2020年彩票銷售同比下降20.9%，2019年下降17.5%。 2021年全國銷售彩票人民幣3732.85億元，同比增長11.8%，從絕對額來看，2021年彩票銷售額相比2019年下降了接近500億元人民幣，相比高峰時期的2018年下降了接近人民幣1400億元。