神13航天員：太空剪腳趾甲特別累…怕它亂飛

神十三乘組返回後首次亮相，他們聊天在空間站的趣事。(取材自央視)

神舟十三號航天員乘組翟志剛、王亞平、葉光富返回74天後，28日在北京 航天城首次與媒體和公眾見面。

3名航天員返回後相繼完成隔離、療養恢復各項工作，目前身心狀態良好，各項醫學 檢查結果正常。在完成健康評估總結後，將轉入正常訓練工作。

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神舟十三號航天員乘組是中國首次在軌駐留6個月的乘組，這對航天員來說，無疑是個重大考驗。180多天的時間裡，神舟十三號航天員乘組在太空 開展大量科學實驗，共同執行兩次出艙任務，也開展兩次「天宮課堂」。此外，他們也在太空度過了太空星期日、元旦、春節。

新京報報導，葉光富表示，任務團隊提供強大的地面保障支持，還為我們量身打造了多套太空養身保健操。通過落實一系列方案與措施，進一步促進我們在軌保持良好的身心狀態，我們因此才能夠在整個任務期間始終感覺良好。」

神舟十三號3名航天員，起葉光富、翟志剛、王亞平。（新華社）

翟志剛則說，落地返回以後，我們跟神舟十四號航天員乘組交流了我們在天上6個月以來生活的經驗、工作的經驗。他說，在天上還有件幹起來覺得特別累的小事：剪腳趾甲。腳不好收回來，又怕腳上的趾甲亂飛。

此外，王亞平完成了中國女航天員的首次出艙任務。她說，相對於神舟十號任務，這次任務讓她有一種穿越的感覺。這種穿越不僅僅是來自於全新的艙外空間，也來自於飛行平台的全方位升級，還有各項科技的全面革新。

同時，作為首位太空教師，王亞平也感觸頗多。她認為，此次為孩子們成功搭建起了航天與課堂的橋梁，同時孩子們的熱情也給了她再次飛天、再次進行太空授課的強大動力。「我們為他們打開了中國空間站到地面課堂的大門，也引起了孩子們的各種奇思妙想、對知識的渴望以及對太空科技的暢想。」