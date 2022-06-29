我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓峰會密談25分鐘 南韓對美日牽制中國保持距離

紐約州長初選 霍楚、李修頓勝出

西瓜換房 10元1斤、最高抵10萬 網酸：歪點子有何用

中國新聞組／北京29日電
南京一樓盤又有「創新」，推出「西瓜換房」活動。以10元一斤的價格沖抵房款。（取材自觀察者網）
南京一樓盤又有「創新」，推出「西瓜換房」活動。以10元一斤的價格沖抵房款。（取材自觀察者網）

繼前段時間河南兩縣房企推出「大蒜換房」、「小麥換房」活動後，28日南京一樓盤又有「創新」，推出「西瓜換房」活動。

6月28日，南京新城控股的新城·雲漾濱江項目推出「西瓜換房，最高抵10萬元」活動，以10元一斤的價格沖抵房款。據悉，新城·雲漾濱江項目開發商為南京新城萬嘉房地產有限公司。

來源：YouTube

有報導指出，之前推出「大蒜換房」活動的建業城樓盤實則不收蒜也不要蒜，是開發商為了繞開降價限制想出的「花式促銷手段」。換言之，無論購房者有無大蒜，都可以參與所謂「大蒜換房」，享受建商給予的變相購房補貼。

針對西瓜換房，網友則表示：「兄弟們穩住，現在千萬不要買房，直鉤釣魚」、「應該是能不買的就別買，剛需那沒辦法」、「套路而已，肯定是這樣就沒其它優惠了。說不定還更貴，想起之前雙十一漲價再打折」、「你不買我不買，房價還能降幾百，淨搞這些歪點子有什麼用啊！」

不少網友將上述「小麥換房」、「大蒜換房」、「西瓜換房」的促銷案，以及「惡意不買房」、「公務員賣房」作連結，直指中國房地產景氣已經到了快崩塌的邊緣。除了山東荷澤「小麥換房」及廣西玉林「公務員賣房」，其他方案在引起熱議下已經喊停。

儘管如此，網友普遍認為，不管房價再跌，城市居民、特別是年輕人距離購房的夢想仍然遙遠。其中有網友說，不管接著會推出「XX換房」，就當成段子（編造的故事）來看就好，買不起還是買不起。

另據AI財經社報導，近日深圳市不動產登記中心表示，根據規定，權利、許可證照不再屬於應稅憑證，7月1日起對不動產權證書不再收取5元按件貼花。相關「深圳每套房可省5塊錢」消息一出後，瞬間引發網友熱議，紛紛留言，「蘭博基尼五元優惠券」、「我差那五塊錢嗎」、「省下一筆巨款」。

房地產 房價 河南

上一則

習近平30日抵港 夫人彭麗媛隨行 港警最高級別戒備

下一則

廣東彩民花153元買2張彩券 中4.39億…1分鐘後又中954萬

延伸閱讀

繼大蒜後是西瓜換房 南京1.5美元一斤最高抵1.5萬

繼大蒜後是西瓜換房 南京1.5美元一斤最高抵1.5萬
一顆價值6100元 黑皮西瓜灣區吃得到

一顆價值6100元 黑皮西瓜灣區吃得到
力振房市兼助農 河南2縣推小麥、大蒜換房

力振房市兼助農 河南2縣推小麥、大蒜換房
養生／西瓜消暑 補充水分營養高

養生／西瓜消暑 補充水分營養高

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

持槍巡邏甲板護艦載機 航母驅鳥兵身負重任

2022-06-22 09:00

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元
身價116億 美白手起家女富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

身價116億 美白手起家女富豪致富祕訣：21歲就當單親媽
情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看