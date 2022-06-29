西瓜換房 10元1斤、最高抵10萬 網酸：歪點子有何用

南京一樓盤又有「創新」，推出「西瓜換房」活動。以10元一斤的價格沖抵房款。（取材自觀察者網）

繼前段時間河南 兩縣房企推出「大蒜換房」、「小麥換房」活動後，28日南京一樓盤又有「創新」，推出「西瓜換房」活動。

6月28日，南京新城控股的新城·雲漾濱江項目推出「西瓜換房，最高抵10萬元」活動，以10元一斤的價格沖抵房款。據悉，新城·雲漾濱江項目開發商為南京新城萬嘉房地產 有限公司。

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有報導指出，之前推出「大蒜換房」活動的建業城樓盤實則不收蒜也不要蒜，是開發商為了繞開降價限制想出的「花式促銷手段」。換言之，無論購房者有無大蒜，都可以參與所謂「大蒜換房」，享受建商給予的變相購房補貼。

針對西瓜換房，網友則表示：「兄弟們穩住，現在千萬不要買房，直鉤釣魚」、「應該是能不買的就別買，剛需那沒辦法」、「套路而已，肯定是這樣就沒其它優惠了。說不定還更貴，想起之前雙十一漲價再打折」、「你不買我不買，房價 還能降幾百，淨搞這些歪點子有什麼用啊！」

不少網友將上述「小麥換房」、「大蒜換房」、「西瓜換房」的促銷案，以及「惡意不買房」、「公務員賣房」作連結，直指中國房地產景氣已經到了快崩塌的邊緣。除了山東荷澤「小麥換房」及廣西玉林「公務員賣房」，其他方案在引起熱議下已經喊停。

儘管如此，網友普遍認為，不管房價再跌，城市居民、特別是年輕人距離購房的夢想仍然遙遠。其中有網友說，不管接著會推出「XX換房」，就當成段子（編造的故事）來看就好，買不起還是買不起。

另據AI財經社報導，近日深圳市不動產登記中心表示，根據規定，權利、許可證照不再屬於應稅憑證，7月1日起對不動產權證書不再收取5元按件貼花。相關「深圳每套房可省5塊錢」消息一出後，瞬間引發網友熱議，紛紛留言，「蘭博基尼五元優惠券」、「我差那五塊錢嗎」、「省下一筆巨款」。