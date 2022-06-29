我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

「財政緊張」河南機場遭爆積欠村民300萬元租金

記者廖士鋒／綜合報導
河南上街機場傳出積欠周邊農民租金，原因是財政緊張。（取材自「精彩河南」微信公眾號）
河南上街機場傳出積欠周邊農民租金，原因是財政緊張。（取材自「精彩河南」微信公眾號）

河南上街機場，傳出積欠周邊村民300萬元人民幣（約44.7萬美元）租金，一直無法發放的原因則是當地「財政緊張」。

據河南省委旗下的頂端新聞28日報導，位於河南省鄭州市下轄滎陽市的上街機場，原本每年都會發放每畝土地2500元的租金給遭到機場建設占用土地的農民，但是村民表示2021年以來一直沒有發放，村民都很著急。

報導引述滎陽市王村鎮許莊村村民王華說法指出，「我們也去鄉里問過，鄉里說協調，半年了也沒協調出結果」。而該機場每年應該發給周邊村落的租金，據估計達300萬元人民幣以上。而許莊村負責人表示，往年租金都會在春節前發放一次，由滎陽城市發展投資集團有限公司（滎陽城投）轉給鎮政府，再由鎮政府直接轉帳到農民的帳戶，但今年春節前後，不知什麼原因，這筆錢一直沒有發放。

對此情形，滎陽城投回應指出，「這兩年滎陽市財政比較緊張，一直沒有撥。2020年公司墊錢支付了租金，但去年公司資金比較緊張」，該公司表示村民什麼時候能收到租金，還得詢問滎陽市財政部門，但財政部門並未回應。

公開資料顯示，滎陽城投成立於2003年12月9日，是由滎陽市人民政府出資的國有獨資有限責任公司。

租金 機場 河南

上一則

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

下一則

兩名試車員之死 蔚來案暴露行業隱患

延伸閱讀

減、拖薪頻傳 中國遇財政困惑 丹東收90億支出200億

減、拖薪頻傳 中國遇財政困惑 丹東收90億支出200億
熱爆…河南地表溫度達74℃ 熱爆玻璃、螞蟻3秒烤死

熱爆…河南地表溫度達74℃ 熱爆玻璃、螞蟻3秒烤死
機場近千職位 30日辦招聘會

機場近千職位 30日辦招聘會
領錢好辛苦...河南銀行短暫開放線上交易15分鐘又關閉

領錢好辛苦...河南銀行短暫開放線上交易15分鐘又關閉

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

持槍巡邏甲板護艦載機 航母驅鳥兵身負重任

2022-06-22 09:00

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元