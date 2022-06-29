「財政緊張」河南機場遭爆積欠村民300萬元租金

河南上街機場傳出積欠周邊農民租金，原因是財政緊張。（取材自「精彩河南」微信公眾號）

河南 上街機場 ，傳出積欠周邊村民300萬元人民幣（約44.7萬美元）租金 ，一直無法發放的原因則是當地「財政緊張」。

據河南省委旗下的頂端新聞28日報導，位於河南省鄭州市下轄滎陽市的上街機場，原本每年都會發放每畝土地2500元的租金給遭到機場建設占用土地的農民，但是村民表示2021年以來一直沒有發放，村民都很著急。

報導引述滎陽市王村鎮許莊村村民王華說法指出，「我們也去鄉里問過，鄉里說協調，半年了也沒協調出結果」。而該機場每年應該發給周邊村落的租金，據估計達300萬元人民幣以上。而許莊村負責人表示，往年租金都會在春節前發放一次，由滎陽城市發展投資集團有限公司（滎陽城投）轉給鎮政府，再由鎮政府直接轉帳到農民的帳戶，但今年春節前後，不知什麼原因，這筆錢一直沒有發放。

對此情形，滎陽城投回應指出，「這兩年滎陽市財政比較緊張，一直沒有撥。2020年公司墊錢支付了租金，但去年公司資金比較緊張」，該公司表示村民什麼時候能收到租金，還得詢問滎陽市財政部門，但財政部門並未回應。

公開資料顯示，滎陽城投成立於2003年12月9日，是由滎陽市人民政府出資的國有獨資有限責任公司。