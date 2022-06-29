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向習表忠 天津書記李鴻忠「愛戴核心」措辭最露骨

中國新聞組／北京29日電
中共近期正在舉行黨代會，各地的市委書記先後在會上向習近平表忠。其中，以天津市市委書記李鴻忠的措辭最露骨。（中新社資料照片）
中共近期正在舉行黨代會，各地的市委書記先後在會上向習近平表忠。其中，以天津市市委書記李鴻忠的措辭最露骨。（中新社資料照片）

中共20大將於秋季召開，各地近期正在舉行中共黨代會。北京、上海及天津等地的市委書記先後在會上向習近平表忠。其中，以天津市市委書記李鴻忠的措辭最為露骨。

自由亞洲電台報導，李鴻忠曾經在數年前第一個用「習核心」稱呼習近平，又發表過「忠誠不絕對就是絕對不忠誠」等金句。在此次黨代會上，李鴻忠說，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心、人民領袖、軍隊統帥的地位和權威。並稱要自覺在政治上堅決維護核心、思想上高度信賴核心、感情上衷心愛戴核心、組織上自覺服從核心、行動上始終緊跟核心等等。

另外兩位地方大員北京市委書記蔡奇、上海市市委書記李強高度表達對習近平的崇拜。凸顯臨近攸關高層權力布局和人事更疊時刻，官位卡位戰越是激烈。

被認為是習近平心腹的李強在第12次黨代會上表示，「最有力的行動是勇擔總書記賦予的光榮使命」。

而蔡奇在做報告時，提及「習近平有非凡的雄才大略，有他的定向引航就有無窮的信心，無往而不勝」。他形容習近平「是主心骨、頂樑柱、定盤星」。

日本靜岡大學教授楊海英認為，鄧小平在晚年反對搞個人崇拜、反對把國家領導人的畫像放大高掛，但是40年後，中國把一個人捧為神的時代再次到來。毛澤東曾經被稱為「偉大領袖」、華國鋒被稱為「英明領袖」，習近平是「英明、卓越領袖」，說明對他的個人崇拜已經超過了華國鋒。

習近平 北京 中共

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