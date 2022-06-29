中國網路註冊 8月起須身分認證 職業資訊也要一致

中國8月1日起實施的「互聯網用戶帳號信息管理規定」，網路業者業者必須對用戶進行真實身分認證，官方網信辦可以隨時進行監督檢查。（取材自央視網）

20大年底舉行，言論管控進一步收緊。中國國家網信辦27日發布「互聯網用戶帳號信息管理規定」，要求自8月1日起，中國境內各網路平台業者必須對用戶進行真實身分認證，且核驗用戶註冊時提交的帳號資訊。官方網信辦可以隨時進行監督檢查。

規定提到，個人用戶註冊網路，使用帳號資訊，含有職業資訊的，應與個人真實職業資訊相一致；機構用戶註冊網路，使用帳號資訊，應與機構名稱、標識等相一致。

規定明確指出，為用戶提供資訊發布、即時通訊等功能的網路資訊服務提供者，應對用戶進行真實身分資訊認證；且應對用戶在註冊時提交的帳號資訊，以及使用中擬變更的帳號資訊，進行核驗。

同時，網路資訊服務提供者應在帳號資訊頁面，展示「合理範圍內」的網路用戶帳號協定位置歸屬地資訊（即公布IP所在位置），便於「公眾為公共利益實施監督」。

規定要求網路資訊服務提供者，要履行帳號資訊管理主體責任，建立健全並嚴格落實真實身分資訊認證、帳號資訊核驗、資訊內容安全、生態治理、應急處置、個人資訊保護等管理制度。對違法違規註冊及使用帳號資訊的情形，採取相應處置措施。

規定明確指出，官方網信部門依法對網路信息服務提供者管理網路用戶註冊、使用帳號信息情況實施監督檢查，網路信息服務提供者應當予以配合，並提供必要的支持協助。發現網路信息服務提供者存在較大網路信息安全風險的，省級以上網信部門可以要求其採取措施，進行整改，消除隱患。

另外，規定提到，網路用戶註冊、使用帳號信息，不得假冒、仿冒、捏造新聞網站、報刊社、廣播電視機構、通訊社等新聞媒體的名稱、標識等，或者擅自使用「新聞」「報導」等具有新聞屬性的名稱、標識等。

另外，中央網信辦旗下雜誌「中國網信」刊發阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇署名的「讓技術帶著責任的溫度」，文章提及阿里巴巴成立23年以來，由最初的電商 公司，發展成為一家以技術驅動，且在多賽道探索的公司。未來將持續創造客戶與社會價值。

各界關注的是阿里集團旗下的螞蟻集團 仍在持續整改。近期有訊息指出螞蟻集團整改可能接近尾聲，且打算重新上市，但後來中國證監會、螞蟻集團發表聲明回應並非屬實。

網信辦此時刊發張勇署名文章，是否官方釋出對網路科技安全和網路金融整改已經取得階段成果，有待觀察。