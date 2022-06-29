中國生產全球首款凍乾新冠疫苗 進入臨床階段

中國生產全球首款凍乾型Omicron mRNA疫苗，進入臨床試驗階段。（取材自西安新聞網）

深圳瑞吉生物科技有限公司宣布，其研發的凍乾新冠病毒Omicron mRNA疫苗 RH109，由下設合資公司「武漢 瑞科吉生物科技有限公司」，分別在紐西蘭和菲律賓獲得臨床批件，標誌著全球首款凍乾型新冠Omicron mRNA疫苗進入臨床階段。

據西安新聞網報導，RH109採用瑞吉生物自行開發的凍乾技術，可以有效地維持mRNA-LNP的理化性質和生物活性，並在2-8℃下實現長期儲存。

臨床前研究表明，該產品針對Omicron能產生有效保護，作為加強針使用可誘導廣譜交叉中和反應，顯示其良好的免疫原性特徵。相關研究結果已在預印本平台bioRxiv發布。

目前，Omicron變異株仍在全球肆虐，疫情反覆造成巨大的社會負擔。 RH109採用瑞吉生物自行開發的凍乾技術，可以有效地維持mRNA-LNP的理化性質和生物活性，並在2-8℃下實現長期儲存。臨床前研究表明，該產品針對Omicron變種病毒能產生有效保護，作為加強針使用可誘導廣譜交叉中和反應，顯示其良好的免疫原性特徵。相關研究結果已在預印本平台bioRvix發布。

據了解，去年10月，中國生物醫藥領域企業，江蘇瑞科生物、深圳瑞吉生物和兩家公司的合資企業武漢瑞科吉生物，集體簽約落地武漢光谷，並簽約三個生物醫藥項目，包括mRNA疫苗及mRNA創新藥物等。未來，預計總投資將超過60億元人民幣(約8.9億美元)。用於建設包括瑞科吉生物全球總部、瑞科生物武漢研發中心、瑞吉生物武漢研發中心和生產基地，助力武漢市加快建設萬億級大健康產業集群和打造世界大健康產業之都。