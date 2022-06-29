廣東珠海檢舉未做核酸者獎百元 喊卡

珠海鼓勵檢舉未做核酸者，每一案獎100元人民幣。（取材自新黃河）

儘管中國多地疫情 已緩解，要求做核酸檢測 的頻率已減少，但在廣東珠海卻仍要求嚴格做核酸，當地還提供檢舉獎金，舉報未做核酸成功者每一案獎100元人民幣（約14.9美元）。有如文革時期鼓勵檢舉的翻版。但這一舉措被提前叫停。珠海市翠香街道辦一名工作人員說，事實上並沒有接到相關舉報。

新黃河報導，珠海市翠香街道根據區疫情防控要求宣布，即日起至2022年6月30日，舉報未進行核酸檢測人員給予獎勵。

翠香街道表示，如發現無正當理由，自6月19日以來，無核酸檢測紀錄的人員，可立即向翠香街道進行舉報。舉報線索經查證屬實，給予舉報人每次100元獎勵。同一線索涉及多人舉報，只對最先提供人給予獎勵。翠香街道還公布了舉報電話。

報導稱，街道辦工作人員進一步表示，如果發現身邊有未做核酸人員，可以先聯繫所在社區，在經過核實屬實後，可領取100元獎勵。同時，該工作人員還保證，會嚴格保密舉報者的身分資訊。

另據天目新聞報導，經向珠海市翠香街道求證時獲悉，這一舉措被提前叫停。「我們的初衷是想讓大家都去做核酸檢測。」一名工作人員表示，事實上並沒有接到相關舉報。

據報導，該舉措是6月19日推出，原計畫是截至6月30日結束。福寧社區一名工作人員表示，此防疫舉措並非紅頭文件規定，最初在「翠香領航」微信 公眾號發布，他們再將該鏈接轉發到轄區的各業主群。「該通知提到，舉報對象需符合從6月19日至今未做過核酸，並非指一兩天沒做核酸。」這名工作人員說，目前該鏈接已經無法打開。

公開資料顯示，發布該通知的「翠香領航」微信號的認證主體為珠海市香洲區翠香領航社區組織發展統籌中心，發布內容涉及翠香街道召開的各類會議、街道活動和核酸檢測通知等，每篇發布文章最後都標有「協助構建美好社區」字樣。經向公眾號主體單位核實，「獎勵舉報未核酸人員100元」通知確實為該號發布，目前相關內容已刪除。

報導說，珠海市疫情防控部門28日回應，「獎勵舉報未做核酸人員100元」這一防疫舉措為翠香街道自行推出，並非珠海全市執行。