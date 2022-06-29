上海恢復餐廳內用 用餐1.5小時 鼓勵桌長制

自6月29日起，上海無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序放開餐飲堂食。圖為上海豫園人氣逐漸回歸。(中新社)

上海市解封近一個月後，29日起有條件恢復內用，不少商家已經準備好迎接人潮，然而開放內用代表必須承擔防疫 責任與壓力；此外有業者稱仍未收到通知，不知如何申請報備。另外，相關指引規定，用餐時間1.5個小時左右，還鼓勵實行餐飲桌長制。

來源：YouTube

上海6月1日全市解封、全面復工，但餐飲業一直被禁止內用，引發不少市民和業者抱怨。上海官方在26日發布第三版「餐飲服務業復商復市疫情 防控指引」，宣布29日開始有條件恢復內用，27日起將相關規定下達餐飲企業。

據澎湃新聞、新民晚報報導，雖然開放內用是不少業者與民眾的期盼，然而上海各行政區的新冠疫情防控仍有差異，具體措施也不盡相同，因此有些企業已經著手恢復內用的各項準備；也有些業者打算再觀望幾天。

報導引述一間在上海開業的連鎖海鮮餐廳業者日前表示，已進行全體員工的培訓與考核，為開放內用做準備。於此同時，為落實疫情防控，所有的店長都簽署「防疫軍令狀」，承擔店面的防疫責任，嚴格落實每天全員核酸檢測 等。

然而，有些業者仍在跑申請的流程，不知道是否能順利獲得許可。部分上海的連鎖餐飲企業、大型商場表示，雖然已從媒體上得知29日開放內用，然而相關的申請程序並不清楚，對此感到困擾，希望盡快發布施行細則。

另據本報系聯合報報導，上海29日起有序開放餐飲內用。相關指引規定，用餐時間1.5個小時左右，還鼓勵實行餐飲桌長制。不少網友詢問桌長是要做什麼？發生疫情的帳算到桌長頭上嗎？

上海市商務委指導行業協會還就此發布「本市餐飲服務業復商復市疫情防控指引」（第三版），對餐飲企業開展內用重點明確六個方面要求：包括：擴大餐桌間距，控制就餐人數，實行隔位、錯位入座。在餐廳入口設置場所碼或「數位哨兵」。顧客應佩戴口罩、掃場所碼或「數位哨兵」（須持有72小時內核酸檢測陰性證明），且測量體溫無異常（<37.3℃）方可進店。

當中還有一條是，鼓勵實行餐飲桌長制，就餐時間一般掌握在1.5個小時左右。

許多網友問，桌長是做什麼的？負責買單嗎？誰來擔任桌長？

有網友說，根據指引規定，桌長大概要負責控制用餐時間和管控用餐行為，負起更多的防疫責任，但萬一發生疫情，這帳是否也要算到桌長頭上？感覺上級把防疫的任務丟給用餐的顧客。

還有一名網友調侃稱，上海吃飯要桌長，以後大家在上海的履歷表可以加上：「2022年X月X日，任上海某餐廳第X桌桌長，於1.5小時任內指揮有方，堅守陣地，病毒未能入侵一步，對上海保衛戰功不可沒」。