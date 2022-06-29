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穩經濟 中國發改委、央行官員頻釋貨幣、財政寬鬆訊號

中國新聞組／北京29日電

疫情與封控政策的影響，中國經濟承壓明顯。國家發改委副祕書長歐鴻28日稱，中國有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康可持續發展。人民銀行行長易綱也說，貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦。官員密集釋放宏觀寬鬆政策的訊號，顯示進一步的貨幣與財政寬鬆措施可能在即。

人行貨幣政策委員會委員王一鳴25日在「中國宏觀經濟論壇」季度論壇坦承，今年中國恐難實現5.5%的GDP成長目標。

他說，中國可以考慮通過引入不計入財政赤字的特別國債發行，跟貨幣政策更好配合，進一步推動內需擴大。他預測，預測特別國債發行等經濟支持政策將會在短時間內頒布。

在貨幣政策方面，王一鳴稱，當前穩健的貨幣政策在總量上足夠充裕，下一步可以研究透過貼息支持金融機構開展消費、信貸業務。透過政府適當補貼、金融機構適當讓利，藉此發放低息的、免息的消費信貸來推動消費。

人行行長易綱27日表示，貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦。同時，強調用好支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。

國家發展和改革委員會副秘書長歐鴻28日指出，「為應對更為複雜困難局面，國家發改委從解決兩難多難問題出發，常態化充實完善政策儲備工具箱，將根據情況適時及時出台。」

歐鴻稱，從近期經濟形勢看，各方面按照中央要求，統籌抓好疫情防控、經濟發展和經濟安全等工作，重點地區疫情得到有效管控，復工達產加快推進，穩增長政策發力顯效。5月份經濟呈現邊際改善，主要指標都有所回升。

此外，發改委副主任趙辰昕在同一個發布會上表示，當局不會搞「大水漫灌」式的強刺激。由於擔心債務過重，中國當局過去幾年反複強調這一立場。

第一財經報導，為穩住上半年經濟，人行頒布了一系列寬鬆的措施，總量與結構性工具輪番上陣。措施包含，降低存款準備率，上繳結存利潤，釋放長期流動性；4月時，金融機構全面降準0.25個百分點，部分城商行與農商行再多降0.25個百分點等。

報導提及，上半年，降準、降息等貨幣政策工具「多箭齊發」；下半年，市場最為關注的是降準、降息空間還有多大。分析人士指出，易綱的講話或表明當前降息空間不大，而降準還有空間。

貨幣 疫情 降息

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