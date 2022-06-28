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記者曬中美學校午餐圖 上海大勝紐約…美網友：好想吃

中國新聞組／上海28日電
美國記者貼出上海（右）、紐約（左）學校的午餐圖。（取材自觀察者網）
美國記者貼出上海（右）、紐約（左）學校的午餐圖。（取材自觀察者網）

紐約市學生和家長日前集體抱怨學校午餐太差、吃不飽，市長亞當斯（Eric Adams）回答，「（你們）只是沒習慣健康食物」。美國一名獨立記者丹尼·海豐（Danny Haiphong）日前在網上曬出一張紐約和上海學生的午餐對比圖，引發話題。看了上海學生的餐盤，不少美國網民直言「好想吃」。而中國網友一臉驕傲，「上海這個午餐水平算差的，比這好的地方太多了」。

觀察者網報導，圖中可看到，上海學生的午餐有魚香肉絲、番茄炒蛋、青菜炒豆皮，一份米飯，無論是菜還是米飯，量都非常足；紐約學生的午餐是一顆小橘子、一小堆花菜及一個切開的麵包，中間夾著一塊肉，以麵包的大小對比來看，這個餐盤並不大，看起來空蕩蕩沒有多少食物。

美記者表示，這張圖片已是相對豐富的一餐了。這張圖片出自一美國網友，他在4個月的時間裡多次發布了紐約皇后區某學校的午餐，這些午餐共同特徵是：量太少。該網友呼籲，「紐約人應該關注不健康食物對人身體造成的損害」。

無論是從質還是量來看，中美學生午餐差距頗大。不過，不少美國網友並不意外，「芝加哥也是這樣」「我孩子在洛杉磯讀書，上周有一天他們的午餐是一個蘋果和一包生菜」「這個水平是比較普遍的了，美國的食物真的是跟哪裡比都能輸」。

有網友分析，這就是讓大企業去管理學校的問題，對企業來說，利益永遠是第一位，所以只好節約成本，這就是「資本主義和社會主義市場經濟的差別」。

還有網友結合實事吐槽，「現在美國納稅人的錢換來的就是各種戰爭武器，學生根本不在政府的考慮範圍內」。

亞當斯 紐約市 皇后區

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