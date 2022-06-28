北京黨代會 蔡奇：北京是中國首個減量發展城市

中國共產黨北京市第13次代表大會27日開幕，圖為北京市委書記蔡奇在報告。蔡奇稱讚習近平，具有「雄才大略、遠見卓識和領袖風範」。（視頻截圖）

北京 市第13次黨代會27日開幕，北京市委書記蔡奇指出，五年來，北京堅定不移疏解非首都功能，京津冀協同發展取得新突破。嚴格落實「雙控」及「兩線三區」要求，實現城六區常住人口比2014年下降15%的目標，城鄉建設用地減量110平方公里，北京成為全國第一個減量發展的超大城市。

在黨代會上，被視為「習家軍」骨幹的蔡奇，也對習近平 多有讚譽。蔡奇表示，北京這些成績的取得，最根本的是以習近平為核心的黨中央堅強領導、巨大關懷的結果。並稱習近平新時代中國特色社會主義思想是人民期盼，是中華文化和中國精神的時代精華，「是旗幟、方向、信仰」。

綜合媒體報導，為減輕首都北京人口擁擠、土地不足、交通堵塞、空氣污染等問題，從2017年「北京城市總體規劃（2016年-2035年）」獲批，北京開始瘦身健體，查補短板，實施減量發展。

五年來，北京疏解退出一般製造業企業近2000家、疏解提升區域性市場和物流中心640個。蔡奇表示，大批一般製造業企業、區域性專業市場和物流中心有序退出，拆除違法建設超2億平方米。實現城六區（北京市中心六個行政區）常住人口比2014年下降一成五的目標，城鄉建設用地減量110平方公里。

人口規模控制仍是未來北京的重點之一。去年發布的第七次全國人口普查 結果顯示，2020年北京全市常住人口2189萬人。按照「北京市國土空間近期規劃」，到2025年，北京常住人口控制在2300萬人以內。

蔡奇在報告中則指出，北京今後五年的奮鬥目標是：「四個中心」（全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心）城市戰略定位進一步強化，國際一流的和諧宜居之都建設取得新的重大進展，京津冀協同發展不斷向縱深推進，城市綜合實力和競爭力持續增強，人居環境品質全面改善，全體人民共同富裕邁出新步伐，為率先基本實現社會主義現代化奠定堅實基礎。

新京報評論指出，北京的減量發展，也帶來多個增量。其一，是北京本地的高質量發展，社區服務圈、公園綠地覆蓋率提升，老舊小區得到綜合整治，空氣質量首次全面達標。

其二，則是京津冀協同發展的提速增效。而作為北京非首都功能疏解的重要承接地，河北雄安新區也取得新進展。