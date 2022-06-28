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北京「未來5年」仍控疫？ 官媒急刪字

記者賴錦宏／綜合報導
北京「未來五年」將持續堅持動態清零政策？此消息一出，中國網民議論紛紛，各大官媒也隨即將「未來五年」從原文報導中刪除。圖為累癱的防疫人員。( Getty Images）
北京「未來五年」將持續堅持動態清零政策？此消息一出，中國網民議論紛紛，各大官媒也隨即將「未來五年」從原文報導中刪除。圖為累癱的防疫人員。( Getty Images）

北京日報，中共北京第13次黨代表大會於6月27日上午9時開幕，北京市委書記蔡奇作報告。報告提到，「未來五年」北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控。毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施，打好疫情防控主動仗。

同時，蔡奇指出，北京將高質量推進常態化核酸檢測和重點篩查，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗，從嚴從緊從實抓好社會面防控，嚴格進出京管理，築牢首都疫情防控屏障，抓好無疫社區（村）創建。

「未來五年」引發輿論關注。網友紛紛關心「未來五年」是否代表北京等地城市，整個中國在未來五年也會堅持常態化疫情防控，和「動態清零」方針。北京官媒北京日報不久後立刻已刪除「未來五年」字樣。

就官媒刪除「未來五年」，環球時報特約評論員胡錫進指出，這樣的修改是應該的，胡錫進表示，「這樣的修改是應該的，順應民意。沒有人希望北京未來五年會過得像今年上半年這樣。相信上一輪表現不錯的北京市會不斷探索出更加高效的防疫辦法，給大家一個好的預期，鞏固社會信心。」

胡錫進表示，在報告論述的涉疫工作時專門加上「未來五年」這個時間給定，在相當程度上改變了原報告的意思，給人以未來五年要不停像前幾個月那樣隨時可能封控、停止堂食甚至居家辦公的錯覺。這確實是解讀上不夠專業的失誤。

北京日報原始新聞稿，「未來五年」引發民眾恐慌。（取材自微博）
北京日報原始新聞稿，「未來五年」引發民眾恐慌。（取材自微博）

客觀說，北京市過去幾個月的抗疫表現是不錯的，為縮小對市民生活的打擾範圍、減少經濟損失做了很大努力。我真的不相信北京市會讓過去兩個多月的情況再持續五年。那樣的話北京市老百姓受不了，城市的經濟也受不了，對全國的影響也將是負面的。所以北京市不太可能現在就制定一個如此消極的計劃，我相信這座城市的管理者們會規劃並努力實現一個更加鼓舞人心的一個未來五年。

微博網友則稱，「不刪掉『未來五年』，那『與時俱進，科學發展』這些詞，也就沒用了。」、「五年是很嚇人的，這次北京搞了這麼久，很多企業、很多人已經扛不住了，未來五年還這樣，大家一點希望都沒了。」、「不得不考慮，還要不要長期待北京了！？如果未來五年都是嚴格控制進出京管理，那我們這種經常、長期、常態化出差的人，怎麼辦呢？」、「全世界都不在意這個新冠了，為啥還要常態化防疫，讓我們過上原來平靜的日子好嗎？」

胡錫進出示蔡奇報告的紙本，顯示已沒該字樣。（取材自微博）
胡錫進出示蔡奇報告的紙本，顯示已沒該字樣。（取材自微博）

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