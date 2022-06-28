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減、拖薪頻傳 中國遇財政困惑 丹東收90億支出200億

香港特派員 李春
中國經濟正在「穩住經濟大盤」的關鍵時刻。(歐新社)
中國經濟正在「穩住經濟大盤」的關鍵時刻。(歐新社)

中國經濟正在「穩住經濟大盤」的關鍵時刻，按中國總理李克強等人的思路，是上半年把經濟穩住，下半年再爭取走向正增長。以中國經濟界的說法，穩住大盤還是能做到，能否由「穩大盤」回到「穩增長」，取決於財政政策，但現在最有「制度優勢」的財政，出現了大困惑。

何謂「制度優勢」？中共領導人認定世局大勢正在「東升西降」，主要理據就是有「制度優勢」，不僅是意識形態上的「中國特色社會主義制度」，還有中國特色的「舉國」制度。所以中國發展得快，比如高鐵之類。

但最近「制度優勢」遭遇挑戰，因制度的基礎是錢，即資金和資源的統一調配和使用。如果資金緊張了，「制度優勢」也就成了無米之炊。

中國經濟界主流意見認定，穩住經濟大盤要靠財政發力，但因何說遭遇「財政困惑」呢？先看現象，就是所謂府庫空虛。最近頻傳大小地方政府沒錢的消息，經濟發達地區的政府，給公務員減薪，少的減二成，多的減四成。而經濟落後的地方直接是拖欠，有的地方不僅減薪和拖薪，還要捐款，一個機構級別不同者認領不同額度，捐款支撐機構的運作，因為財政撥款也拖欠了。

吃公家飯的人類似的減薪、欠薪、捐款的遭遇，在社交平台傳的甚多。但地方財政遭遇的「財政困惑」，則說明更深層的問題，舉個例子是最近風口浪尖上的丹東。

丹東是與北韓一橋之隔的邊境城市，此城封控兩個月，一起民眾與警察衝突事件，丹東封城也就成了中國故事。經濟界也在討論，丹東政府因何疫情不嚴重就重手封城，難道就不怕經濟停滯，財政垮台嗎？

深入的討論，才知道中國地方政府財政分三類，一類是經濟發達，財政大額上交的，如上海、深圳；一類是自給自足，財政收支相抵的；還有一類是支大於收，靠「轉移支付」活命的。所謂「轉移支付」，實際就是中國中央挪東補西，把一部分收上來的錢支付給沒錢的地方。

丹東約200多萬人口，一年財政收入據說只有90億元（人民幣，下同，約13.4億美元），不如廣東東莞一個鎮，但其支出有200多億元，其中142億元是「轉移支付」來的。所以此城說封就封，封得越久，苦水吐得越多，指望多轉移點錢來。

誰料最近上海、廣東等地都說沒錢上繳，這些靠「轉移支付」吃飯的地方，也遇上「財政困惑」了，只好鋌而走險，在「非稅收入」上做文章，即在稅收外的設卡收費之類上下手。當長期「制度優勢」遭遇到今天的「財政困惑」，對地方政府是很要命的，對中國宏觀經濟來說，更是件很頭痛的事。

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