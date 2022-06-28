卡位20大 中國地方官紛紛表態效忠習近平

20大前夕，中國各地高層官員紛紛撰文吹捧習近平的地位如燈塔、指南針與支柱，凸顯卡位激烈的求官心切。圖為中共黨史展覽館陳設。（中央社資料照片）

中共 20大將於今年秋天舉行，中共各地方官員也紛借由公開談話或撰文等方式，對中共總書記習近平 表態效忠，中國政壇儼然又掀起效忠與歌頌習近平的熱潮。

香港南華早報報導，再過數月就要登場的的20大，攸關中共高層權力布局和人事更迭，習近平可望打破慣例邁向三連任並組建新領導班子，值此關鍵時刻，為了能在20大順利卡位或更上一層樓，省級地方官員紛表態效忠。

例如，學習時報日前刊發河南 省委書記樓陽生的文章，題為「高舉思想旗幟，牢記領袖囑託，奮力譜寫新時代中原更加出彩的絢麗篇章」，以「領袖」形容習近平，並要求地方官員應把習近平的政治理論視為「畢生志業」，呼籲「逐項」貫徹習近平的政令。

在過去兩個月內，包括樓陽生在內至少有九個地方省委書記紛撰寫頌揚並表忠於習近平的長篇文章，爭相在「學習時報」等黨內刊物發表。這些官員包括天津市委書記李鴻忠、廣東省委書記李希、新疆區黨委書記馬興瑞、山東省委書記李干傑、江西省委書記易煉紅等人。

近來頻向習近平表態的地方黨委書記中，不少人被看好可望在中央政治局取得一席之地。

早在今年4月，廣西地方官員率先對習近平表忠，廣西自治區黨委會議發出了「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」等說法，引發關注；廣西首府南寧市委更編印的「習近平思想大家學」口袋書，被形容是「習語錄」，後來雖然收回，但也招來個人崇拜的批評。

南京大學政治學者顧肅表示，20大前夕中共高官競相對習近平表達高調的個人崇拜，頗不尋常，還說這應屬特例。他說，值此關鍵時刻，官員們對習近平的表達如同效忠，回顧習主政之前的中共全國黨代表大會，無論是否領導人換屆，從來沒有個人如此強烈的表態。

20大前夕，中國當局面對諸多挑戰，包括嚴格清零防疫措施對經濟的衝擊、高失業率，以及中美關係緊繃等負面影響和問題，能否有效因應和處理，才是習近平能否順利完成三連任的關鍵。