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高考傭兵? 資優生連3年考上北大 賺200萬獎學金

記者林宸誼／綜合報導
2020年全某某考入北京大學。（取材自湛江市北大附屬實驗學校官網截圖）
2020年全某某考入北京大學。（取材自湛江市北大附屬實驗學校官網截圖）

廣東茂名化州市青鳥實驗學校的學生全炫宇，今年考上北京大學，更是茂名的高考狀元。然而他卻被網友查出，並非第一次考上北大，而是連續三年都上榜，甚至透過這種方式狂撈獎學金200萬元（人民幣，下同，約29.9萬美元）。

環球時報報導，化州市青鳥實驗學校發布喜報，表示學生全炫宇在今年高考中，憑藉694高分斬獲茂名市高考狀元，考上北大。

不過有網友在備註信息，指出全炫宇在2020年就考上北大，2021年在湛江一民校復讀，再度考上北大。前後三年間，該名學生三次考上北大，狀元獎勵金額累計200萬元。

澎湃新聞報導，不少網友質疑，該名學生是「職業考生」、「高考雇傭兵」，收了錢為相應的學校「出戰」考北大。還有人稱「全炫宇是被人從衡水花百萬買過來的」，另一人稱「今年又被化州青鳥實驗學校以130萬買回來」。

但另一派網友認為，明明是校方為了名校錄取率，透過豐厚獎學金吸引學生，根本是惡性競爭，會有這種狀況發生，也跟學校競爭的風氣有關。

有自稱是全炫宇在河北衡水中學就讀時的同學，表示全炫宇是2019年畢業的，當時考上了北大沒有去，因為他想考清華經管學院，但是這個專業只錄取全省排名前20名的學生，他的成績去不了，於是選擇復讀重考。

衡水中學實驗學校公眾號推文截圖 。（取材自天目新聞）
衡水中學實驗學校公眾號推文截圖 。（取材自天目新聞）

第二年考試仍然是全省排名100名以後，錄取北大醫學部，仍然沒去。第三年又考上北大。

紅星新聞報導，另一位自稱全炫宇同校同學的學生表示，衡水第一中學存在專門的省外班。該學生稱，全炫宇這種情況在校內並不算特別，「衡中有很多他這樣的人」。對於網上質疑全炫宇利用考取名校的途徑獲利的說法，該學生並不認可，據他了解，衡水第一中學的優秀復讀生，在生源地機構掛名的做法很常見，「衡中很多這樣的」。

浙江日報旗下新媒體「天目新聞」報導，化州市教育局紀檢監察室工作人員表示，目前市教育局已經了解到網傳的有關情況，相關部門也已經成立工作組，緊急開展調查工作，具體調查結果後續會通過官方途徑通報。

網傳高考喜報。 （取材自天目新聞）
網傳高考喜報。 （取材自天目新聞）

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