北師大學生證上的啟功書法證實是偽作 校方緊急銷毀

兩個版本學生證上啓功書法對比，右為真跡，左為偽作。（取材自中新周刊）

「學為人師，行為世範」是一段印在北京 師範大學學生證上的校訓，近日被發現該書法 竟然是偽作，而非知名書法家啓功的真跡。據了解，2020年前的學生證並無問題，但2020年後學生領到的就是「一眼就知是假」的版本。經校方調查後確定為真實，北師大已印製新證，後續將及時完成更換工作，並銷毀原證件。

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中新周刊報導，啓功是為北師大的著名教師，也是知名書法家。書法愛好者李先生前不久就發現這個事情，還在「啓功愛好者」的社群 中和朋友交流過此事。

他認為啓功生前留下過大量書法作品，無論是在拍賣行還是坊間，真跡都並不罕見，和許多古代大家相比，愛好者們更容易通過啓功的真跡來學習、欣賞、臨摹他的字跡，「這一版學生證上的字，我們幾個朋友都覺得不太對」。

啓功曾為北京師範大學寫下的校訓，在紀念母校100周年校慶時刻在校訓碑上。正面是啓功所題的八個大字「學為人師，行為世範」，背面則是啓功題的一首詩：「學府英名，祖國殊榮。群倫領袖，教育高風。周一百歲，學術崢嶸。千秋萬世，木鐸長鳴」。

北京師範大學藝術與傳媒學院書法系教授鄧寶劍顯然要比李先生更早得知此事。他指出，這個錯誤的版本不用討論，肯定是偽造的，而且手法很低劣，可以說是「一眼假」。

他說學校教務處的老師曾經詢問他，學生證上的書法是不是假的？鄧寶劍肯定的答案讓校方震驚。

事發之後，不少網友推測此事發生的原因，會不會是啓功生前寫過很多個版本的關係？對此，李先生和鄧寶劍均否認了這樣的說法。鄧寶劍認為，書法家的確可以相同題材撰寫多幅作品，但是不會出現學生證上這麽大的差距。

李先生更是拿出了考證依據，啓功撰寫的校訓廣泛運用在北師大學校宣傳、學生證、錄取通知書和矗立在校園的校訓碑上。這三個版本和學生拿到的「疑似偽作」學生證上的字體相對比，有不小的差距。

北京師範大學檔案館館長楊桂明表示，啓功先生所書校訓真跡，簡體、繁體兩個版本均妥善保存在檔案館中，教務部做學生證的時候，曾讓檔案館提供了相關原始圖片，但後來製作學生證的公司反饋，圖片清晰度不夠，素材庫裡有矢量圖，他們就擅自使用了，目前學校高度重視，正在調查該公司是從何處獲取的矢量圖素材。

另據北京晚報報導，北師大27日深夜發布通報稱，經查，在該校新版學生證製版過程中，印製方認為該校提供的「校訓」標識原片的解析度不高，以其素材庫中的「校訓」標識圖進行替換，該校相關部門審核把關不嚴，未能發現兩者差異。

北師大自承，此事反映出學校相關工作存在疏漏，管理責任落實不到位。學校已責成相關人員做出深刻檢討，並將根據調查情況進行嚴肅處理。目前，學校已經印製新證，後續將及時完成更換工作，並銷毀原證件。