刷熱搜、建救助群、買艇送物資…英德洪災下的民間力量

21日網傳江南村對比圖。(取材自觀察者網)

廣東省英德市日前遭世紀洪水 肆虐數日，終於在上周末趨緩，防汛搶險救災工作重心已經轉向救災復產。這段期間，除了官方的救難人員，民間也有許多人透過各種方式幫助英德，有在北京的念書的學生，建立五個成員破百的救助微信 群，也有退伍軍人組織夥伴，挺進災區送給災民物資。

觀察者網報導，北江英德站水位21日超過歷史最高水位、達到34.57米，隔天甚至一度到將近36米高，「英德洪水」衝上微博 熱搜，直至23日下午洪峰過境，水位逐漸回落，到25日落到警戒水位下。這個人口不到100萬的城市，突然成為了全中國的焦點。

來自英德的陳洛（化名）在廣州求學，21日得知洪水消息後，他試圖聯繫家鄉的祖父，但當地斷電斷水，電話都打不通。遠在130公里以外的她，只能通過微博發聲。在她閱讀量最高的一條微博裡，陳洛急切地寫道：「英德，是我的家。我要怎麽做才能救救我的家？」22日下午，陳洛的微博登上熱門，閱讀量已過百萬，有超過2.5萬次轉發。

「能不能建一個檔案，把所有人的求助訊息列在表上，一起擴散？」在北京就讀聯合大學師範學院的小杜（化名），收到了來自陳洛的私信建議，於是開始接受網路投稿，匯總求助訊息，再利用她身為歌手Yamy微博粉絲站站長的聲量，把訊息擴散出去。

來源：YouTube

不過，隨著投稿愈來愈多，小杜決定開設微信互助群，這一開就開了五個成員數都破百的大群。這些群裡的人形形色色，有自發投入救援的當地社會組織，也有參與救災多年、負責核實訊息並聯繫人手的退伍軍人，還有專業處理災害訊息、協助救災資源對接的民間志願組織。

退伍海軍歐韻東也在大群裡，他身為英德青年商會成員，看到群裡的求助需求後，就與夥伴聯絡，買了幾艘衝鋒艇與物資，深入災區提供救援，「我想自己有義務回饋社會，為家鄉出一份力」。

救援的過程中，只要發現有人，歐韻東與夥伴們都會把船靠過去，受困災民通常會放下一根繩子，上面有時綁著籃子、袋子，有時就掛著一個鉤子，就這麽把物資一點點提上來。

如今洪水退去，歐韻東買的衝鋒艇可以收起來了，但他們還想為家鄉的災後重建出點力。北京學生小杜建的救人微信大群，則轉型成籌款目的。人在廣州的陳洛，也終於聯繫上祖父。

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