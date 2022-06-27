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「天才譯者」獲醫院善心矯治 金曉宇戴角膜隱形眼鏡 右眼復明

中國新聞組／杭州27日電
金曉宇嘗試用右眼讀報。(取材自錢江晚報)
金曉宇嘗試用右眼讀報。(取材自錢江晚報)

今年初，媒體一篇紀實報導「我們的天才兒子」，讓50歲的「天才」譯者金曉宇，感動全網，幼年右眼殘疾的他，近日接受手術，終於重見光明。

錢江晚報報導，金曉宇6歲那年，因一次意外右眼瀕臨失明，當時受限於醫療技術，僅做了晶狀體摘除手術，只能依賴左眼生活和工作。近年，家裡的燈光亮度已經達不到金曉宇的照明需求了，他常常需要跑到公園在強烈的陽光下看書。

來源：YouTube

受到關注後，不少人都希望能為這位天才翻譯家做點什麽，浙大眼科醫院徐雯主任也是其中一位，經過溝通和協商，決定為金曉宇配戴角膜接觸鏡去改善視力。

「他傷眼有550度遠視，另一眼又有425度近視，如果僅靠配戴框架眼鏡，雙眼屈光參差達到900多度，是人眼無法承受的。」方案確定後，視光部匯總了相關數據，特別定製了符合金曉宇眼部情況的角膜接觸鏡。

「西湖、香灰泥……」遮住左眼，指著報紙上的小標題，金曉宇順利配戴這款隱形眼鏡後一字一字念了出來。「看見了，看見了！」在場的醫護人員一陣歡呼。這是他44年來，受傷的右眼第一次看得這麽清楚。

驗光結果也顯示，右眼矯正視力達到了預期的0.3，這個結果非常可喜。徐雯表示，「過段時間他的視力可能還會有所提升，效果好，再考慮為他進行手術。」

「我們的天才兒子」故事曾全網刷屏。（取材自杭州日報）
「我們的天才兒子」故事曾全網刷屏。（取材自杭州日報）

據此前杭州日報導「我們的天才兒子」，金曉宇幼年眼部殘疾，在家養病期間，金曉宇用六年時間自學德語、日語、英語，開始接觸外文翻譯事業。

十年來，他翻譯了英語、日語、德語共22本著作、近700萬字，並細心照顧了患阿茲海默症的媽媽生命中最後三年。金曉宇沒有朋友，父親金性勇在這十年內是他最好的朋友、助手。

在妻子過世後，金性勇擔心沒人知道兒子的故事，因此向杭州日報講述了金曉宇的故事。

手術 阿茲海默症

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