首都防疫 消費清零…郝蕾北京街頭吃飯 感嘆「好悲涼」

女星郝蕾在北京吃飯，感嘆從沒看過如此悲涼的場景。 （取材自微博）

曾在2010年以電影「第四張畫」奪得台灣金馬獎最佳女配角的女星郝蕾，日前在微信 朋友圈揭露在北京 街頭看到的景象，忍不住感嘆從沒看過如此悲涼的場景。

郝蕾透露在樓下的大排檔吃東西時，見到了兩個胖大哥拿塑膠袋打包隔壁桌吃剩的菜，還有一個阿姨撿了店家沒有收走的飲料瓶，另外一個看起來約有60多歲的瘦弱老人，背著一個雙肩包在這條街上來回走了好幾遍，看到隔壁桌喝剩的水，就倒進自己的水杯，然後遠遠的坐在一張空桌邊，面前擺著一個空空的飯盒。

郝蕾看到這些景象，忍不住感嘆在北京這繁華的地段，住了十幾年，在這條街上也吃過數不清的飯，但是從來沒有見過如此悲涼的場景，北京都如此了，那其他小地方怎麼活下去？也思考「如果真有因果，那現在要怎麼種善因，不再繼續食這無味的惡果？」這番言論引發網友熱議，「郝蕾的朋友圈也太敢說了，估計很快她就要被抵制了吧」。

北京疫情 防控歷經5月的「靜默」，在6月疫情形勢貌似向好之際，正全力挽回經濟生活，疫情控制得宜地區可以開始回歸正常營業。

本報系聯合報報導，在天堂酒吧疫情較為嚴峻的時刻，發現東城區一條商業辦公街幾乎所有店家都暫停營業，門口上貼著「為配合上級防疫政策，暫停營業」，因此路上穿梭的只剩外賣騎手、排隊核酸檢測的人群。

值得慶幸的是還有一間煎餅攤在營業。但過兩日，唯一煎餅攤也失守，店門被貼上三角形告示，上面寫著「該店落實疫情防控措施不到位，存在安全隱慮」，當然同時也伴隨店家自貼「暫停營業」的告示。

幾天後，北京市政府大張旗鼓公布一批「無疫社區」，名單上赫然發現那條都不營業的街道也是「無疫社區」，看來都不營業就不會有人確診。

而6月也是傳統618消費節日，但一個順豐小哥在市區辦公樓附近被問到今年618忙嗎，他回：「較前兩年真不咋忙，都沒錢了大家都不買東西了！」