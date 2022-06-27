我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

上海餐館打地下戰 食客「像嫖娼」 29日起有序開放堂食

中國新聞組／北京27日電
上海禁止餐廳堂食，餐廳老闆關門熄燈招待熟客「靜默」用餐。（取材自微博）
上海禁止餐廳堂食，餐廳老闆關門熄燈招待熟客「靜默」用餐。（取材自微博）

「老闆可以堂食嗎？熟人才可以。」上海宣布放鬆嚴格防疫措施近一個月後，大部分餐廳仍不能恢復堂食。不堪重負的飯店轉為「地下戰」營業，食客摸黑吃飯躲巡查、接頭人領路從小巷進門「像嫖娼一樣」。終於在千呼萬喚之下，自6月29日起，上海無中風險地區，且近一周內無社會面疫情的街鎮，將有序放開堂食。

上海疫情後復工但卻仍不准餐館內用，讓許多餐飲業者叫苦。在上海市委書記李強25日宣布「打贏了大上海保衛戰」，不少網友詢問全市餐飲何時可以內用，「小飯店因為不能堂食快倒閉了」、「大家都失業了」，不滿「地鐵裡可以人擠人，餐飲就不能堂食」。

在自媒體上，則有幾篇文章描述上海人如何「偷偷堂食」，如果和老闆夠熟，就有機會進入都拉上黑色窗簾的餐廳內用，店老闆還教授顧客話術來應對防疫人員可能上門，「吃個飯感覺跟地下黨接頭一樣」。

德國之聲報導，網民們在社交媒體上傳了不少餐廳和食客們花樣躲避巡查的經歷。有網友詢問堂食，老闆壓低聲音要他們「不要聲張」，便與他們約好到門口掃場所碼報暗號。餐廳一片烏漆麻黑，但到了二樓卻是一片明亮，食客們歡聲笑語不斷。

另外一位網友說「去吃飯感覺像是嫖娼」。店家確定是來吃飯的之後派出一個接頭人，領路穿過幽暗的小巷、陳舊的貨梯，最終從後門進入飯店。裡面燈火通明，甚至還要排號。

澎湃新聞報導，上海市政府26日召開記者會宣布，自6月29日起，上海無中風險地區，且近一周內無社會面疫情的街鎮，將有序放開餐飲堂食。

但上海市商務委二級巡視員賴曉宜強調，「恢復餐飲堂食的具體區域，由各區政府綜合評估疫情防控形勢後確定。」

根據上海市商務委指導行業協會發布「本市餐飲服務業复商復市疫情防控指引」，共提出六方面要求，分別是餐飲企業需實行備案、限流、消殺、入場等管哩，以及倡導餐飲新風尚、要求加強日常監管等。

疫情 中風 防疫

上一則

拜登赴G7 白宮先劇透「帶著2套如何對付中國的劇本」

下一則

首都防疫 消費清零…郝蕾北京街頭吃飯 感嘆「好悲涼」

延伸閱讀

疫情漸緩 上海預告自29日起餐飲業有序開放內用

疫情漸緩 上海預告自29日起餐飲業有序開放內用
北京防汛、上海高溫預警 鄭州地鐵闢謠正常營運

北京防汛、上海高溫預警 鄭州地鐵闢謠正常營運
觀察站／唐山、丹東社會事件 重傷官民信任

觀察站／唐山、丹東社會事件 重傷官民信任
防疫「九不准」無效？多地一刀切嚴防上海人

防疫「九不准」無效？多地一刀切嚴防上海人

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58
遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

持槍巡邏甲板護艦載機 航母驅鳥兵身負重任

2022-06-22 09:00

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部