上海餐館打地下戰 食客「像嫖娼」 29日起有序開放堂食

上海禁止餐廳堂食，餐廳老闆關門熄燈招待熟客「靜默」用餐。（取材自微博）

「老闆可以堂食嗎？熟人才可以。」上海宣布放鬆嚴格防疫 措施近一個月後，大部分餐廳仍不能恢復堂食。不堪重負的飯店轉為「地下戰」營業，食客摸黑吃飯躲巡查、接頭人領路從小巷進門「像嫖娼一樣」。終於在千呼萬喚之下，自6月29日起，上海無中風 險地區，且近一周內無社會面疫情 的街鎮，將有序放開堂食。

上海疫情後復工但卻仍不准餐館內用，讓許多餐飲業者叫苦。在上海市委書記李強25日宣布「打贏了大上海保衛戰」，不少網友詢問全市餐飲何時可以內用，「小飯店因為不能堂食快倒閉了」、「大家都失業了」，不滿「地鐵裡可以人擠人，餐飲就不能堂食」。

在自媒體上，則有幾篇文章描述上海人如何「偷偷堂食」，如果和老闆夠熟，就有機會進入都拉上黑色窗簾的餐廳內用，店老闆還教授顧客話術來應對防疫人員可能上門，「吃個飯感覺跟地下黨接頭一樣」。

德國之聲報導，網民們在社交媒體上傳了不少餐廳和食客們花樣躲避巡查的經歷。有網友詢問堂食，老闆壓低聲音要他們「不要聲張」，便與他們約好到門口掃場所碼報暗號。餐廳一片烏漆麻黑，但到了二樓卻是一片明亮，食客們歡聲笑語不斷。

另外一位網友說「去吃飯感覺像是嫖娼」。店家確定是來吃飯的之後派出一個接頭人，領路穿過幽暗的小巷、陳舊的貨梯，最終從後門進入飯店。裡面燈火通明，甚至還要排號。

澎湃新聞報導，上海市政府26日召開記者會宣布，自6月29日起，上海無中風險地區，且近一周內無社會面疫情的街鎮，將有序放開餐飲堂食。

但上海市商務委二級巡視員賴曉宜強調，「恢復餐飲堂食的具體區域，由各區政府綜合評估疫情防控形勢後確定。」

根據上海市商務委指導行業協會發布「本市餐飲服務業复商復市疫情防控指引」，共提出六方面要求，分別是餐飲企業需實行備案、限流、消殺、入場等管哩，以及倡導餐飲新風尚、要求加強日常監管等。