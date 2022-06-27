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疫下沒性致？ 中4萬避孕套廠倒閉 全球龍頭銷量降4成

記者陳言喬／綜合報導
有4萬多家避孕套廠家因疫倒閉，或改行做乳膠手套。圖為避孕套發放機。（取材自知乎）
有4萬多家避孕套廠家因疫倒閉，或改行做乳膠手套。圖為避孕套發放機。（取材自知乎）

避孕套廠商原預估疫情期間，大家封控在家，避孕套銷售會大增，不料疫情以來銷售不僅沒增加反而大幅減少，兩年來中國已有4萬多家生產避孕套的廠家倒閉。原因是家庭外的需求比家庭內來得更高，封控後，大家無法外出，使用機會變少。

紅星新聞報導，位於馬來西亞的康樂公司是全球最大的避孕套生產商，年產能達到55億枚。疫情爆發初期，康樂公司曾樂觀地認為，人們被困在房屋內，除了親密的性行為，再沒有別的娛樂活動可以進行。且因經濟不確定，被困在家裡的人們會採取避孕措施，避孕套的需求會激增。

但兩年過去，今年年初，九派新聞援引外媒報導，康樂公司避孕套產品的兩年來銷量下降了約40%。康樂公司叫苦連天，不得不開闢新的生產線，轉而生產手套。

中國的避孕套廠家也很慘，紅星資本局從「天眼查」發現，從2020年到今年6月20日，有超過4萬家避孕套生產企業註銷，平均每年註銷1.73萬家，遠多於2019年的註銷數據（1萬4987家）。

康樂公司不僅生產自有品牌的避孕套，也為其他品牌代工，包括廣東諾絲科技股份有限公司。諾絲科技的董事長江志銘說，避孕套銷量下滑，或許與使用場景有關。

疫情下，一旦被封控，人與人之間不能溝通的話，（銷量）肯定會下降。因為除了家庭外，避孕套還有其他使用場景，而且數量不少的。他說，當人們的溝通、往來減少後，避孕套的使用頻率也有所減少。

南方周末援引的一組統計資料顯示，在中國市場上，避孕套的使用場景接近一半是發生在家庭以外的地方。

紅星新聞報導，部分避孕套生產企業本身就配備有醫用手套業務，在避孕套的銷量下行後，有部分此前僅生產避孕套的企業也把目光轉向了醫用手套。有業內人士表示，從避孕套轉到醫用手套，這在行業內比較常見，因為兩者的原材料相近，且同屬於醫療器械。不過，轉型中會遇到種種困難，真正轉型成功的企業不多。

其中，桂林恆保健康防護有限公司被視為轉型者中的佼佼者。恆保防護的品牌經理蔣佳說，早在2018年，他們已經布局了相關戰略。

蔣佳說，「我們品牌在去年做了兩次小規模的營銷，一次是夜光避孕套，一次是酸筍味避孕套。可能疫情會讓大家比較無聊，看到這種好玩的東西出現，還是想要了解一下的。」

有4萬多家避孕套廠家因疫倒閉，或改行做乳膠手套。（取材自知乎）
有4萬多家避孕套廠家因疫倒閉，或改行做乳膠手套。（取材自知乎）

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