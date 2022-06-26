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「親愛的」原型…彭高峰兒子3歲被拐、高考632分

中國新聞組／北京26日電
彭文樂查完分後心情激動。（取材自極目新聞）
彭文樂查完分後心情激動。（取材自極目新聞）

電影「親愛的」原型之一彭高峰發視頻宣布，兒子彭文樂今年高考考了632分，並表示慶祝。2008年，3歲多的彭文樂被拐，直到三年後才被尋回。作為彭文樂的乾爸，「親愛的」另一原型孫海洋也感到很高興，並表示孫卓會向彭文樂請教學習經驗。

來源：YouTube

極目新聞報導，彭高峰的兒子彭文樂在電腦前查到了自己的高考成績632分。彭高峰隨即發視頻慶祝。視頻中，彭文樂查到分數後很滿意，其母親也在一旁激動稱心跳得好快。彭高峰配文，「星光不問趕路人，時光不負有心人。塵埃落定，未來可期！」

彭文樂媽媽說，彭文樂就讀於湖北潛江中學，高考選的是語數外和理化生6個科目。25日凌晨高考成績就出來了，但在爺爺奶奶家的他們一直沒有查詢，「今天早上9點半彭文樂要去學校拿畢業證等資料，我們就約定早上去學校前一起查成績。彭文樂總分是632分，語文118、數學123、英語135、物理78、化學91、生物87」。

據了解，湖北省首選物理本科分數線為409分，彭文樂超過了分數線223分。

對於這個考分，彭文樂比較滿意。他表示，感覺發揮了正常水平，比估計的分數還高了10多分，「很感謝爸媽在備考期間的關心和支持」。

對於報考意向，彭文樂稱想去北京、上海這兩座城市上大學。之後的假期，他可能會去深圳看望父親，或者去其他城市旅遊，有時間會做下兼職。彭文樂說：「我喜歡理科，大學想選計算機這類方向的專業」。

彭文樂高考成績。（取材自極目新聞）
彭文樂高考成績。（取材自極目新聞）

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