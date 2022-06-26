半夜3時致電考生家長…網：沒想到清華也這麼卷

李炎佳和媽媽。（取材自九派新聞）

高考 近日公布成績，湖北襄陽四中的李炎佳考了691分的好成績，他在查分前一天把自己的手機關機，沒想到清華大學竟然在半夜3點給父母打了一通電話。李炎佳表示，「媽媽比較激動，自己很淡定睡到了早上」。不少網友紛紛留言，「沒想到清華也這麼卷，北大聽到了嗎？」

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綜合媒體報導，李炎佳準備填報清華大學醫學 類專業。他說，「2012年，奶奶患上了天皰瘡，似乎無法治療，夏天時病情還會惡化，皮膚潰爛，很難受」，所以想去學醫。

此外，海南海口一位學生查分時，發現自己的高考成績為900分，摀住屏幕不敢看成績，家人得知後興奮不已。視頻上傳後，不少網友紛紛表示，「這也太厲害了吧，很不錯啊，祝福祝福，這是怎麼做到的？」

海南省高考考生成績分布表顯示，投檔成績900分考生有3人。據了解海南省有一套成績換算公式，分為標準分和原始分。海南省高考總分為900分，這個900分屬於標準分。

其中語文、數學、外語原始分數分別為150分（以轉換後的標準分呈現考生成績），另外3門選考科目每門卷面滿分100分。

從公布的細節看，海南2022年普通高校招生 錄取控制分數線：1.特殊類型招生：569分；2.本科批和國家專項計畫：471分。