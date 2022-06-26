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「葉問蹲」好火 四川小伙模仿 用力過猛竟住院

中國新聞組／杭州26日電
繼「劉畊宏女孩」之後，「葉問蹲」又成為全民熱詞。（視頻截圖）
繼「劉畊宏女孩」之後，「葉問蹲」又成為全民熱詞。（視頻截圖）

繼「劉畊宏女孩」之後，「葉問蹲」又成為全民熱詞。網友「修車小楊」在其社交帳號發布了一則短視頻，他輕鬆地完成了一個「葉問蹲」，視頻發布後迅速登上熱搜，也讓眾多網友加入行列。然而在眾多挑戰者中，四川一名醫學生因「葉問蹲」用力過猛，導致痔瘡破裂出血，最終住院。

來源：YouTube

浙江在線報導，網路流行的「葉問蹲」即單腿下蹲，另一條腿伸直懸空，與地面平行。「葉問蹲」被帶火後，短視頻平台興起了「葉問蹲」挑戰熱潮，眾多網友紛紛曬出自己的挑戰視頻。

不過，「葉問蹲」能增強腿部力量，鍛鍊到整個下半身。但也有人提醒，「葉問蹲」雖有健身強體的效果，卻不適合所有人。

網友「修車小楊」在其社交帳號發布一則短視頻，他輕鬆地完成了一個「葉問蹲」，視頻發...
網友「修車小楊」在其社交帳號發布一則短視頻，他輕鬆地完成了一個「葉問蹲」，視頻發布後迅速登上熱搜。（視頻截圖）

網友小陳就是此次挑戰的「受害者」。他日前發布自己坐在醫院病床上的視頻，充滿無奈地寫道：「關於我挑戰葉問蹲不小心用力過猛，痔瘡爆了住院這件事。」

據報導，他的「翻車」一幕，讓網友覺得心酸又搞笑。他接受媒體訪問時表示，自己是西南醫科大學的一名學生，在多次刷到「葉問蹲」挑戰視頻後，也開始躍躍欲試，「就是想嘗試一下」。

小陳說，因為自己本就有痔瘡，但沒想到這個動作會對痔瘡有這麼大的影響，因為挑戰當天下蹲時有些用力過猛，最終導致痔瘡破裂出血，不得不前往醫院就醫。

小陳把視頻發上網路，作為一名醫學生，而且還在肛腸科實習，他的經歷也笑翻一眾網友，調侃他給科室「衝業績」。

據成都市第五人民醫院肛腸科主治醫師曾醫生表示，「葉問蹲」在蹲下去那一刻腹壓是很大的，本來痔瘡就屬於血管疾病，壓力過大之後，就容易出現破裂出血。但他表示，一般這種情況會出現在有痔瘡病史的人身上，「可能已經處於痔瘡三、四期（痔瘡分為四個階段，從一至四階段病情逐漸加重）」。

「葉問蹲」掀熱潮，連小孩也模仿。（視頻截圖）
「葉問蹲」掀熱潮，連小孩也模仿。（視頻截圖）

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