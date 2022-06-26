川女地鐵車廂撩衣扭臀 男童嚇傻 網批：涉猥褻罪

一女子在成都地鐵車廂內當著一男童的面大秀熱舞的影片瘋傳。（取材自微博）

四川成都地鐵 車廂裡近日傳出一則20多歲女子對著座位上的一名小男孩大跳煽情熱舞。該名女子站在地鐵車廂走道上對著該小男孩跳舞，旁若無人地做著提臀、扭屁股等動作，之後還撩起上衣露出內衣，並時不時將臉湊到小男孩面前。不過成都地鐵通報，經核實，該小男孩是該名女子帶上地鐵的。

極目新聞報導，在一分多鐘的視頻裡，身穿黑白條紋上衣的女子多次對著小孩做出猥褻動作，更一度掀開上衣，把扶手柱當鋼管，也做出不少地板動作。

來源：YouTube

當地鐵廣播播報到達桐梓林站時，女子俯下身體疑似親吻了小男孩，旁邊乘客見狀起身離開，附近的乘客未有人上前制止，小男孩則不知所措地坐在位置上。

視頻傳出後，迅速引發熱議。有網友懷疑當事女子嗑藥或存在精神疾病；也有網友認為，當事人是為了拍視頻博取關注度；還有網友質疑女子此舉是否涉嫌猥褻兒童罪。也有網友留言說「這是騷擾，本質和成年男性在小女孩面前脫褲子一樣」、「男女互換的話，估計微博 要癱瘓了」、「男童沒家長陪嗎？這不抽她大嘴巴子」。

湖北好律律師事務所陳亮律師表示，猥褻兒童不僅限於直接的身體接觸，也包括通過直接展示、線上溝通等其他方式對兒童進行的猥褻行為。視頻中女子主動對兒童撩衣露出內衣和疑似親吻的行為，明顯屬於不正常的展示和接觸，涉嫌構成猥褻。 女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

湖北首義律師事務所吳正平律師表示，一般的猥褻兒童行為，可根據治安管理處罰法處罰。但如果構成「猥褻兒童罪」，在公共場所當眾犯罪的，可以處五年以上有期徒刑量刑，屬於重罪。

另據天目新聞報導，成都地鐵通報，經核實，視頻中的女乘客攜帶一名兒童從天府廣場站上車，15:35分至39分視頻中女乘客在車廂面對同行兒童有跳舞動作，15:42分該乘客攜帶同行兒童從金融城站下車。