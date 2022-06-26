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史無前例熱浪+洪水夾攻 中國50萬人流離失所

中國新聞組／北京26日電
廣東省英德市下步村村民正在轉移村裡老人。（取材自極目新聞）
廣東省英德市下步村村民正在轉移村裡老人。（取材自極目新聞）

外媒報導，史無前例的熱浪洪水正席捲中國部分地區，可能已經導致50萬人流離失所。受影響的地區是富裕的製造業省份廣東省南部的珠江流域，其中包括區域首府廣州，一些地方水位已經到達能淹沒車頂。鄰近的廣西南部和福建東部地區也受到不同程度的影響。官方警告，熱浪和洪水正威脅著豬肉、糧食和蔬菜的生產，擔心通貨膨脹會激增。而極端天氣可能會使中國每年損失1%至3%的GDP。

來源：YouTube

廣東省連日暴雨釀成珠江流域洪災，遭遇近15年以來最強「龍舟水」，其中粵北地區的英德市災情嚴重，當地一間中學百餘名師生被困，沒水沒電兼缺糧，只能每天吃一罐八寶粥。受「龍舟水」強降雨影響，廣東清遠等地受災嚴重，清遠英德浛洸鎮中心衛生院被洪水圍成「孤島」，停水停電，一層全部被淹，衝鋒舟被迫變身水上「120」，肩負起接送、收治急診患者的重擔。

中國官方近日對多地發出高溫及洪水紅色災害預警，多地傳出災情。法廣引述法媒報導指出，一場創紀錄的洪水自本月初以來已造成50多萬人被預防性地疏散的同時，超過40°C的極端高溫正影響中國的北部和中部，數百萬人被告知應留在家中。在河南，天氣熱到瀝青已熔化開裂；山東周二的空調導致中國第二大人口大省的用電紀錄被打破。

連江口鎮航拍圖。（取材自極目新聞）
連江口鎮航拍圖。（取材自極目新聞）

報導指出，每年春末夏初，中國一些地區常發生洪水。但近年隨氣候變化，洪災似乎越來越強大。據中國的天氣預報部門觀察到，「極端氣候事件變得更加頻繁，更加嚴重，更加廣泛」。

中國總理李克強也在周三警告說，熱浪和洪水正威脅著豬肉、糧食和蔬菜的生產，擔心通貨膨脹會激增。另報導引述中國規畫機構稱，極端天氣可能會使中國每年損失1%至3%的GDP。

報導認為，在過去的40年裡，中國無節制的城市化進程覆蓋了越來越多的土地，這些土地現在因水泥建築而變得不可滲透，而在發生洪水時作為泄洪道的天然湖泊規模反而正在縮小。中國政府在2014年曾啟動「海綿城市」計畫扭轉這一趨勢。

極目新聞報導，本次「龍舟水」具有累計雨量大、空間分布不均、強降水過程頻繁、暴雨日數多等特點，多站點降雨量破歷史極值，極端性強。23日中午，北江洪峰已順利過境英德城區。洪水逐漸消退，英德開始轉向災後復工復產重建工作。

清遠消防隊員從洪水中抱小女孩。（取材自極目新聞）
清遠消防隊員從洪水中抱小女孩。（取材自極目新聞）

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