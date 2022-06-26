高溫來襲 河南「熱炸」玻璃門 螞蟻3秒烤死

河南網民曬出家中玻璃門熱「炸」的視頻。(取材自快科技)

河南高溫 天氣已持續十多天。有河南網民在微博等社交平台，分享當地水泥馬路曝曬至爆裂的情景，也有網民曬出家中玻璃門熱「炸」的視頻。另外，中國北部連日來迭遭熱浪侵襲，多地出現35℃以上甚至破40℃的高溫，熱過新疆吐魯番，河北石家莊市25日最高溫飆破44.1℃，河南濟源、焦作等地24日的地表溫度一度達到了74.1℃。

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法廣網報導，「熱炸了！河南居民家中玻璃一碰即碎」的話題，25日登上百度熱搜。

中央氣象台25日6時繼續發布高溫黃色預警，預計陝西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、安徽等18省區市的部分地區，最高氣溫37~39℃。其中河北、山東、河南等地局地可達40℃以上。

河南省氣象台24日10時20分繼續發布高溫橙色預警。 多位鄭州 網民當天發布視頻說，自家的玻璃門因為高溫，出現了爆裂的情況。視頻中這些玻璃門上爬滿了密密麻麻的紋路，用手指輕輕一碰就直接碎掉。

24日下午1點左右，河南濟源、焦作等地的地表溫度一度達到了74.1℃。 焦作網民將一隻螞蟻扔在地上，不到三秒就被烤死了。

截止當天，河南高溫天氣已持續十天。其中16、17和24日高溫均40℃以上。

16日河南全省120個國家氣象站中有59個站日最高氣溫超過40℃；全省92個站的地表最高溫度超過60℃，8個站最高地表溫度超過70℃，其中西峽站的地表溫度達74.1℃，為全省最高。

不少河南網民在微博等社交平台，分享當地水泥馬路在熱浪底下曝曬至爆裂的情景。

網民紛紛熱議，「鄭州的體感就像炒菜時，胳膊懸在炒鍋上面翻炒菜品時的感受，遠不止40℃」、「去年夏天鄭州最高溫度43℃，體感肯定更不止了」、「手機在包裡幾個小時，提示溫度過高不能用，去超市冰櫃冰了下才可以用了，真是太熱了」、「河南、河北、山東、山西、陝西都乾旱了，熱得厲害」、「我家的玻璃也熱得快炸了」、「高溫過後要當心大暴雨」、「河南最近兩年災多」。

另外，綜合官方通報與媒體報導，河北石家莊市25日最高溫飆破44.1℃。

中央氣象台連續11天發布高溫預警，並指河北中南部、山東西北部、河南西北部等地局部地區可達40℃以上。其中，24日下午2時，河北九個地方占據全國最高溫前十名。下午2時46分，石家莊市藁城區錄得破紀錄的44.1℃，是今年河北乃至整個中東部地區的最高溫，直逼河北2009年6月25日的歷史最高溫紀錄44.4℃。