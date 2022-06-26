觀察站／唐山、丹東社會事件 重傷官民信任

唐山打人事件，警方在36小時內逮捕嫌犯。（視頻截圖）

最近，中國接連發生了唐山打人案、河南 存戶紅碼案、上海老婦買麵被拒，及丹東病父襲警等社會案件，它們固然是孤立事件，但從輿論看，共同點是嚴重侵蝕了人與人、民與官之間最重要的信任感，這或許才是帶給中國社會最深刻教訓，官僚主義和一刀切防控，從未真正遠離。

在唐山打人案通報中，雖然當地公安分局副局長等官員遭懲處和調查，但通報仍未完全釋疑，包括為何警方接報後28分鐘才到現場？有無黑道勢力與警方勾結？醫學鑑定兩名住院女子為「輕傷二級」，但至今未見她們任何回應，且當地嚴控媒體採訪涉事女子及其家屬，難道背後有鬼？

此案發生後，唐山展開大規模掃黑除惡行動，但幾乎無人看好，更多的是質疑，包括：「唐山黑道問題存在多久了？」、「會不會一查發現都是自己人？」質疑背後的潛台詞是，民眾已不再相信官方的說法和行動。

更離譜的還有河南村鎮銀行存戶健康碼 無端被紅碼，原因是惡劣的官商勾結，出手阻撓維權戶上街抗議。任憑幾個地方官員胡亂作為，健康碼的權威性被狠踩在腳下，以後還會有人相信官方的防疫作為嗎？而除了河南，難道其他地方都沒有健康碼被濫用的問題？

至於上海老婦買麵被拒及丹東病父襲警案，說白一點，還是一刀切防控的老問題。

年逾九旬的上海靜安區王阿婆生日，想出門買點麵條和排骨，做排骨麵為自己慶生，但用不慣智慧型手機 ，也沒有帶手機的習慣，因此不能掃場所碼，最後只能空手離開。店家固然可堅稱照章行事，但面對一位超過90歲的阿婆，難道沒有更有人性和溫度的做法？

而遼寧丹東一名女子帶生病的父親要去醫院拿藥，雖然健康碼顯示為黃碼，但他們有社區開的看病證明，還有當天的核酸陰性證明，依然被警方阻攔，最後雙方發生衝突，拖著病體的父親情急下出手打了警察，遭到刑事追究，網上則是一片為這對父女抱屈的聲音。

經過輿論發酵，丹東當局宣布，6月24日起，除封控區、管控區，其他居民可憑48小時核酸陰性證明在全市有序流動。丹東市長郝建軍還出面試圖滅火，強調疲勞作戰造成一些工作人員方法簡單粗放，將深刻反思，廣泛聽取民意，暢通訴求管道。

丹東的亡羊補牢看似有理，但作為邊境城市，丹東自4月24日起至今，封控超過兩個月，火車、飛機更已停運三個月，嚴重衝擊居民生活。面對遙遙無期的解封日，民怨已如高壓鍋隨時會引爆，官方現在才想到要「廣泛聽取民意」，顯然麻痺已久。

華東師大歷史系教授許紀霖經歷上海封控後曾寫道：「這次靜默帶來的轉折性意義，現在還遠遠看不出來。一般人只談到經濟衝擊，但更大的是另外一些衝擊。人是靠某種期望、對某些前景的信心活著的，群體中彼此之間有一種信任感，這種信任存在於公民與政府、個人與個人之間。現在這些紐帶受到了強烈的衝擊，甚至引發了某種危機感。無論在經濟、政治還是在文化心理，都是大事件。」

然誠如哲學家黑格爾名言：「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是沒有從歷史中吸取到任何教訓。」疫情遠未被清零，人與人的信任感卻已破碎不堪。