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新部長剛上任 公安部「百日行動」 硬拳護婦孺老弱群體

中國新聞組／北京26日電
全國公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」動員部署會25日召開，公安部長王小洪出席並講話。(取材自公安部網站)
全國公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」動員部署會25日召開，公安部長王小洪出席並講話。(取材自公安部網站)

河北唐山燒烤店日前發生女子遭圍毆事件，震驚全中國，也引發治安疑慮。輿論壓力下，王小洪24日出任公安部長後立即出重拳，25日部署全國公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」，要用硬的拳頭保護婦女、兒童、老年人、殘疾人、中小學生等群體，針對違法犯罪，突出「快、準、狠」打擊。

新華社報導，公安部25日召開動員部署會，強調要準確把握、積極應對夏季治安形勢，把各項打擊整治措施抓到底、落到位，確保社會大局持續穩定；要牢記群眾利益無小事，依法嚴厲打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪，切實讓人民群眾感到安全觸手可及、就在身邊。

公安部要求，要強化突出違法犯罪打擊治理。堅持依法嚴打方針，堅持問題導向，採取雷霆手段，發起凌厲攻勢，更快破大案、更多破小案，打出聲威、治出成效。推動常態化掃黑除惡鬥爭向縱深發展，始終保持「零容忍」，堅持主動出擊、除惡務盡，堅決剷除黑惡勢力團夥，嚴懲黑惡勢力「保護傘」。快查快處尋釁滋事、聚眾鬥毆等違法犯罪，對構成涉黑涉惡犯罪的，堅決依法從嚴打擊。

公安部並要求，要強化社會面管控。嚴格落實公安武警聯勤武裝巡邏和快速響應等機制，推行「一村（格）一警」、「兩隊一室」等警務模式，最大限度把群眾組織發動起來，增強社會治安控制力，特別是要注重針對夏季治安特點，著力消除安全隱患。抓好道路交通、地鐵公交等公共安全風險隱患排查整治。

對於王小洪上任後的第一把火，不少網民及民眾表示支持，但多數都表示質疑，特別是「整頓治安只有『百日』，那『第一百零一天』之後呢？」。網民紛紛留言：「平時認真履職就行。關鍵是這一個基本的都做不到」，「長期才會提升群眾安全感，短期是沒用的」，「百日治標，根本問題他們也無法去治」，「緣木求魚」，「就當個笑話看」，「百日之後要做什麼也請一起說清楚」，「和以前一樣，沒有太大希望」。

有網民稱，應先整頓公安部整個系統裡的人員才對，再不嚴加管束、嚴厲整頓，只怕唐山燒烤店打人事件的暴戾之氣會蔓延到全國。

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