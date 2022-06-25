「九不准」效力弱？中媒：多地仍對上海過度防疫

儘管大陸官中國方通報了違反「九不准」典型，陸媒仍發現有許多城市仍在層層加碼對上海人員限制，圖為乘客乘坐地鐵抵達上海虹橋火車站。（新華社）

儘管中國官方一再強調不允許地方過度防疫 的「九不准」，但中媒發現，許多地方仍「加碼」防疫，特別是針對上海旅居史的民眾，執行「一刀切」嚴格隔離政策。

據第一財經25日報導，指經過對40座城市政策調查，仍發現多地對具有上海、北京 等城市旅遊史的民眾實施嚴格的隔離政策，最嚴格的是寧夏銀川，對上海來的民眾執行「7天集中隔離+7天居家健康監測」，另外遼寧瀋陽跟河北唐山則是「14天居家隔離」，而廣東深圳、廣州、河南鄭州則是「7天居家隔離+7天居家健康監測」。

另外，黑龍江哈爾濱是「7天集中隔離+3天居家健康監測」，貴州貴陽是「3天集中隔離+7天居家健康監測」，四川成都則是「7天居家隔離」，雲南昆明則又分為「7天集中隔離+7天居家健康監測」以及「7天居家隔離」兩種。福建福州、廈門也分別執行居家隔離跟「7天居家醫學健康監測」。

報導指出，上述城市之外，還有許多城市規定來自上海民眾需要隔離，如浙江杭州、義烏，遼寧大連、安徽滁州、亳州等地。對於中國國務院 聯防聯控機制24日公布河北、青海與遼寧違反「九不准」，報導強調，各地應該科學精準做好重點人員健康管理，而不是對低風險地區人員通行層層加碼甚至「一刀切」。