我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

「九不准」效力弱？中媒：多地仍對上海過度防疫

記者廖士鋒／即時報導
儘管大陸官中國方通報了違反「九不准」典型，陸媒仍發現有許多城市仍在層層加碼對上海人員限制，圖為乘客乘坐地鐵抵達上海虹橋火車站。（新華社）
儘管大陸官中國方通報了違反「九不准」典型，陸媒仍發現有許多城市仍在層層加碼對上海人員限制，圖為乘客乘坐地鐵抵達上海虹橋火車站。（新華社）

儘管中國官方一再強調不允許地方過度防疫的「九不准」，但中媒發現，許多地方仍「加碼」防疫，特別是針對上海旅居史的民眾，執行「一刀切」嚴格隔離政策。

據第一財經25日報導，指經過對40座城市政策調查，仍發現多地對具有上海、北京等城市旅遊史的民眾實施嚴格的隔離政策，最嚴格的是寧夏銀川，對上海來的民眾執行「7天集中隔離+7天居家健康監測」，另外遼寧瀋陽跟河北唐山則是「14天居家隔離」，而廣東深圳、廣州、河南鄭州則是「7天居家隔離+7天居家健康監測」。

另外，黑龍江哈爾濱是「7天集中隔離+3天居家健康監測」，貴州貴陽是「3天集中隔離+7天居家健康監測」，四川成都則是「7天居家隔離」，雲南昆明則又分為「7天集中隔離+7天居家健康監測」以及「7天居家隔離」兩種。福建福州、廈門也分別執行居家隔離跟「7天居家醫學健康監測」。

報導指出，上述城市之外，還有許多城市規定來自上海民眾需要隔離，如浙江杭州、義烏，遼寧大連、安徽滁州、亳州等地。對於中國國務院聯防聯控機制24日公布河北、青海與遼寧違反「九不准」，報導強調，各地應該科學精準做好重點人員健康管理，而不是對低風險地區人員通行層層加碼甚至「一刀切」。

防疫 國務院 北京

上一則

為習握緊「刀把子」? 王小洪打破任命慣例、登公安一哥

下一則

沒勝訴過 「四人幫案」律師張思之離世 曾獲譽「中國律師界良心」

延伸閱讀

染疫後解隔離 搭上選北市火車？陳時中：多搭高鐵

染疫後解隔離 搭上選北市火車？陳時中：多搭高鐵
出口反彈不及預期 上海貨櫃航運價格回落

出口反彈不及預期 上海貨櫃航運價格回落
上海5月封控影響 進出口銳減14.1%

上海5月封控影響 進出口銳減14.1%
滬禁堂食 摸黑用餐防查 手機照亮飯桌

滬禁堂食 摸黑用餐防查 手機照亮飯桌

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
中國第三艘航空母艦17日上午舉行下水命名儀式，但許多中國民眾更關心的是，公權力究竟何時才能真正保護婦女的人身安全。新華社

稱中國第三艘航艦應命名「唐山艦」 惹怒胡錫進封網友

2022-06-18 18:37
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58

超人氣

更多 >
羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路
華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診

華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診
新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地
美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽

美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽
拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案

拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案