「廁籠相連」動物園推沉浸式看虎 洛陽遊客喊：有壓迫感

有遊客稱在河南欒川竹海野生動物園遇見了「虎景廁所」。拍攝的視頻顯示，有一頭老虎在廁所的鐵窗外徘徊，還時不時盯著正欲上廁所的遊客，遊客說：「怎麼拉啊？」（取材自九派新聞）

近日有網友發布視頻，稱河南 洛陽欒川竹海野生動物園 中，有一個廁所與虎籠相連。上廁所時，背後有老虎走來走去。網友評論：「這廁所上得真刺激，滿滿的壓迫感。」但動物園工作人員說，這是園區的特色項目，可以讓遊客沉浸式觀看老虎，安全措施有保障。

影音來源：youtube

綜合九派新聞、極目新聞報導，有遊客稱在河南欒川竹海野生動物園遇見了「虎景廁所」。遊客拍攝的視頻顯示，有一頭老虎在廁所的鐵窗外徘徊，老虎還時不時盯著正欲上廁所的遊客，遊客在視頻中說道：「怎麼拉啊？」該視頻獲讚數十萬，有網友調侃道：「老虎又不會傳出去，不要怕。」「老虎：我就看看。」

該遊客表示，老虎園有一家特色餐廳，可以一邊吃飯一邊看虎，但沒想到廁所窗戶拉開也能看見老虎。

該動物園官方帳號還在相關視頻下回覆「誰想體驗，我提前給大家占一下。」並發布一則「虎景廁所」的視頻，老虎甚至雙腳站立起來，趴在鐵網上看著廁所內部。

據報導，欒川竹海野生動物園工作人員表示，廁所背後確實是老虎的活動區域，這是動物園的「一個特色」，「還可以邊吃飯邊看老虎。」另一工作人員則稱，園區內還有「東北虎主題餐廳」，餐桌旁邊就是老虎，「有很多遊客就是衝著這個特色過來的。」與虎籠相鄰的這個廁所，比其他廁所更受遊客歡迎。

園區另一工作人員指出，在廁所和老虎活動區域之間，有防彈玻璃和鋼絲網相隔。可容納四、五百人的東北虎主題餐廳與老虎之間也隔著防彈玻璃。「我們這個園區安全設施、基礎設施、動物飼養和保護，都是經過國家認定的，沒有安全隱患。」該工作人員表示，「你看到的這些，都是我們動物園讓人和動物近距離接觸的遊覽設施，我們定期都有安全檢查的。」