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第26次應戰 「高考釘子戶」428分 差38分過二本線

中國新聞組╱綜合報導
2022年高考查分當日梁實接受本地媒體採訪。(取材自極目新聞)
2022年高考查分當日梁實接受本地媒體採訪。(取材自極目新聞)

四川2022高考成績日前公布，今年參加了自己第26次高考的梁實查詢了自己的分數，成績為428分，差38分過差38分過二本線；這也是他第一次參加文科高考，梁實失望不甘，他說自己不想服輸，明年繼續考的話，文綜目標還是240分。

極目新聞報導，有人形容梁實是「高考釘子戶」，也有人調侃他是「考王」，對55歲的四川考生梁實而言，前25次高考，最高僅是考過二本線，離理想的四川大學差距甚遠，今年已是他第26次參加高考，梁實說，他並非為考而考，「大學是夢想，也像燈塔，還像想摘的蘋果。」

梁實出生於四川仁壽縣，第一次參加高考是在1983年，當時需先通過預選，但他落選，之後兩年依然沒有考上。在家人勸說下，梁實去樂山一家技校讀書，但沒到一年就離開，他說不甘畢業後當個技術工。梁實邊打工邊複習，成為內江一家木材公司員工，組建了家庭，但幾次參加高考成績都不如人意。

2010年，梁實開始連續報名參加高考，每年高考時，梁實都覺得自己有所長進，但現實情況是成績越考越差，由於缺乏考試訓練模擬，他總是容易算錯，還會覺得時間不夠用。今年他在友人建議下考文科，因為文科並沒有海量的知識點要背，主要是靠理解。他知道四川大學的確不好考，如果此次成績能報上一個不錯的學校，他會考慮就讀。

梁實說，從孩提時代起，他就想成為一名大學生，但一直沒有實現，心有不甘，甚至有時會產生「低人一等」的感覺，羨慕上了大學的人。

從1983年梁實第一次參加高考至今，已經過去近40年。現年55歲的梁實頭髮已花白許多，但他強調，「老」字和他還不沾邊，不過自己確實有點「犟」。

梁實。(取材自極目新聞)
梁實。(取材自極目新聞)
2018年，梁實第22次參加高考。(取材自新華網)
2018年，梁實第22次參加高考。(取材自新華網)

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