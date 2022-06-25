我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

「包住」搶人才 福州市電話被打爆 公布2天床位搶光

記者廖士鋒／綜合報導
福州吸引畢業生免費入住，電話已被打爆。圖為福州市閩江畔一處新建住宅。（中新社）
福州吸引畢業生免費入住，電話已被打爆。圖為福州市閩江畔一處新建住宅。（中新社）

福建省福州市推出免費入住政策吸引畢業生求職，最新結果顯示，服務電話已經被打爆，部分地區也已無床位。

據中國新聞周刊報導，福州市人社局日前發布「關於進一步做好高校畢業生求職實習免費住宿的通知」，已有地方電話被打爆、沒有多餘床位釋出了。

報導引述福州高新區一位工作人員說法指出，「這項政策公布兩天以來，我這裡電話一個接一個，都被打爆了。目前提供的保障房源已經沒有了，建議去其他區域詢問」。長樂區工作人員則表示，「提供有兩人間、三人間，但是現在已經沒有床位了」。

依據福州市的政策，有意來榕求職、創業和實習、見習的全日制高校外地生源畢業生，均可申請最長不超過一年的免費住宿，每人僅限享受一次。上述政策學歷限制較為寬泛，只要是全日制大專以上的畢業生，均可享受。

報導指出，福州各區提供的畢業生免費房源，總量一般都在500個以下。福州城區給畢業生提供的免費住房，往往是政府的人才公寓，而各縣區提供的免費住房，大多是當地的快捷酒店。

對於這個現象，易居研究院首席分析師嚴躍進表示，今年各大城市普遍反映房租上漲的問題，高校畢業生即將進入社會，自然不應該承受房租上漲所帶來的壓力，福州此類做法也是降低租房成本的一個重要導向，「福州的政策，其實把人才的定義更加寬泛了和提前了，從高校畢業的時候就開始考慮，包括此前湖州的考研新城政策也是這樣」。

另外，中國人民大學就業研究所研究員劉爾鐸分析，福州之所以端出相關政策，熱情歡迎高學歷年輕人就業，部分原因是針對福建籍畢業生的，「通俗講就是想從全國高校吸納本省畢業生就業」。

他認為，「如果一個福建籍畢業生想回省工作，排除家鄉因素，同時綜合考慮選擇廈門、福州、泉州等城市，那麼有找工作包住一年的政策，肯定會增加福州在城市選擇方面的權重」。

對對於未來各大城市競爭人才，他認為「住房保障將成為省會城市或部分非省會新一線城市，吸引人才重要的籌碼」。

就業 分析師

上一則

新版反壟斷法8月上路 明確平台經濟規則

下一則

才涉壟斷被立案 知網疑握敏感數據 再遭網安審查

延伸閱讀

高中抽籤錄取 馬克吐溫初中生陷困境

高中抽籤錄取 馬克吐溫初中生陷困境
蒙特維爾市高中頒發首屆 林拔中紀念獎學金

蒙特維爾市高中頒發首屆 林拔中紀念獎學金
主恩堂慶祝父親節及中校結業典禮

主恩堂慶祝父親節及中校結業典禮
中國大學畢業禮物爭艷 這校7000斤水果免費發送

中國大學畢業禮物爭艷 這校7000斤水果免費發送

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案