沒勝訴過 「四人幫案」律師張思之離世 曾獲譽「中國律師界良心」

2008年，張思之獲得佩特拉·凱利獎，以表彰他「為在中國保障人權和建設法制國家及律師制度做出的傑出貢獻」。（路透）

中國律師界泰斗級人物、被稱為「中國律師界良心和榮耀」的張思之24日去世，享壽95歲。有律師指出，在中國律師界，張思之最能體現批判精神和獨立精神；他也是中國法制史上的一個標誌，一個時代由此終結。

港媒報導，北京 市吳欒趙閻律師事務所網站24日發布訃告：「新中國第一代律師、傑出的法律人、本所執業律師張思之先生，因病醫治無效，於2022年6月24日下午1時25分在北京逝世，享年95歲。」

法廣網報導，張思之1927年生於河南 ，是中共 建政後第一代法官和律師，但也是1957年第一個被打成右派的律師，歷經長達15年的勞改。文革結束後，他重返律師界，1981年指定為李作鵬、林彪、江青四人幫案辯護。89民運後，他也曾為鮑彤、王軍濤、高瑜、浦志強等自由派人士、維權律師辯護。

他和團隊對每個案件都準備極其充分的準備，不放過任何一個細節，辯詞極具說服力，但面對高牆，幾乎所有的官司都以敗訴結束，儘管如此，他依然卻被尊為中國律師界的良心和榮耀。

自2000年以來，他遠離法庭，陪伴和影響了一大批年輕世代的維權者，他尤其是藝術家艾未未的律師浦志強和夏林的導師。

深受2014年中國律師被打壓的影響，他決定重返前線，為5月被捕的浦志強辯護。但審判及其壓力使他付出了代價：2014年9月，他患上了腦血栓，之後一直沒有康復。疾病剝奪了這位發明了在中國說不能說的話的藝術的人的聲音。

張思之先生的法文版傳記作者高玉迪向張思之致敬表示，今天消失的是一位自由而勇敢的人，這位律師為中國所有其他人鋪平了道路。一個人的一生只為了1個目標：證明不同的思維方式絕不是一種犯罪。

「律師文摘」雜誌主編，也是張思之中文版傳記的作者孫國棟對財新說：「張先生的一生長度夠長，厚度也足夠厚，可以說是中國律師的榮辱史，也是中國法治的興衰史。」

2008年11月，海因里希·伯爾基金會在柏林宣布，授予張思之該年度的佩特拉ㆍ凱利（英語：Petra Kelly）獎，以表彰他「為在中國保障人權和建設法制國家及律師制度做出的傑出貢獻」。