悠哉揮桿 馬雲再現身西班牙 價值2億美元遊艇停靠岸邊

西班牙媒體報導，阿里巴巴創辦人馬雲24日出現在西班牙度假勝地馬略卡島打高爾夫球。（Majorca Daily Bulletin網站截圖）

自從2020年10月在上海外灘金融峰會高調批評中國金融監理制度後就鮮少公開露面的阿里巴巴創辦人馬雲 ，被西班牙媒體Majorca Daily Bulletin直擊，於本月24日現身西班牙度假勝地馬略卡島（Mallorca）打高爾夫球。照片中，馬雲身著白色緊身上衣，手持高爾夫球桿。

報導稱，馬雲去年10月豪擲2億美元(約13億人民幣)購買的超級遊艇「禪」（Zen）也停泊在當地海岸邊。「禪」是歷時4年打造完成的超級豪華遊艇，該遊艇長88.38米，可以接待16位遊客，有25位船員服務。馬雲購買遊艇一事去年就曾被曝光。有中國媒體認為，馬雲已過上了無憂無慮的退休 生活。

去年10月，馬雲也曾被拍到在馬略卡島揮桿，是馬雲在2020年10月在上海外灘金融峰會後約一年來，首度出現在海外，破除有關他遭限制出境的傳聞。

阿里巴巴擁有的香港 南華早報當時曾報導，馬雲在西班牙展開針對與環境問題有關的農業和新技術的「旅行考察」。

西班牙「國家報」當時也曾報導，馬雲（2021年）10月16日以來一直在西班牙的巴利阿里群島（Balearic Islands），陪同他的是多名中國商人和保全人員。馬略卡島為巴利阿里群島的最大島嶼。

中國公益時報微博上個月曾發布消息稱，在今年5月10日「阿里親友日」當天，馬雲曾來到杭州阿里巴巴園區，就公益和農業科技與員工交流。