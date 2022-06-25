父女持黃碼闖關襲警後 遼寧丹東拆部分隔離牆

有市民拍攝到丹東工作人員24日冒雨拆除部分區域隔離牆。（視頻截圖）

遼寧省丹東市21日發生「父女持黃碼闖卡被攔涉襲警」事件，引來輿論批評防疫 過當。遼寧省長李樂成昨天要求必須保障好群眾看病就醫需求；丹東也連夜拆除部分區域隔離牆官方止血。丹東市長郝建軍坦承防疫長時間疲勞作戰造成一些工作人員厭戰鬆懈、工作方法簡單粗放等問題，除將補齊短板弱項，並加緊興建方艙醫院建設，力爭2023年上半年投入使用。

丹東21日發生郝姓女子健康碼顯示黃碼，卻仍無視防控駕車帶父親外出拿藥，被民警攔下又涉襲警事件，視頻在網絡熱傳後，網民原據當地公安 發布通報，一面倒批這對父女不守規定，但23日流傳的完整視頻顯示，女子和民警交涉過程中疑被民警推倒，郝父護女心切才打了民警一巴掌，民警被「打」到地上，也被質疑是擺拍。輿論開始指貢丹東市民連看病的權利都沒有，丹東市已陸續防疫封控長達50餘天的狀態也曝光，再引來防疫過當的批評。

23日晚，遼寧省省委副書記、省長李樂成開會強調，不搞「一刀切」和層層加碼，要保障好群眾看病就醫需求。丹東市24日凌晨突發布「全市有序恢復生產生活秩序」通知部分解封。據貴州廣電「百姓關注」，24日，有市民拍攝到遼寧丹東部分區域隔離牆正在拆除。目擊者稱，工作人員冒雨將隔板及鋼管拆除。

丹東兩個月內連續經歷了「4·24」疫情 、「5·24」疫情和東港市「6·2」疫情。5·24」疫情病毒屬於Omicron BA.2.3變異株，有45條子傳播鏈，疫情呈現出多點散發、來源不明、傳播鏈短等特點。丹東市主城區有多名人員居家未外出卻被感染的情況。

澎湃新聞報導，郝建軍於24日在丹東市政府疫情防控工作新聞發布會上坦承清醒認識到防疫工作與全市人民的期盼有差距：存在疫情信息發布和回應群眾關切不夠及時不夠全面、工作舉措不夠精準，長時間疲勞作戰造成一些工作人員厭戰鬆懈、工作方法簡單粗放等問題。下一步將深刻反思，補齊短板弱項，暢通群眾訴求渠道，主動回應社會關切。

丹東市副市長時燕則在會上表示，據目前流調，感染者所在各小區的病例之間沒發現流行病學關聯，基因測序也證實了不是相互之間傳播引起，本輪疫情大部分病例傳播來源仍然不清，還有出現散發病例的可能。丹東市正在加緊方艙醫院建設，力爭2023年上半年投入使用。