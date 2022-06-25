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中央禁變碼 點名河北、青海、遼寧多地過度防疫 上海本土疫情首清零

中國新聞組／北京25日電
過度防疫違反「九不准」，中國國務院通報典型案例，河北省石家莊也被點名。（中新社）
過度防疫違反「九不准」，中國國務院通報典型案例，河北省石家莊也被點名。（中新社）

中國各地防疫層層加碼亂象，其中民眾健康碼「轉碼」事件，更引起國務院關注。國家衞健委新聞發言人米鋒24日在新聞發布會上點名多地過度防疫，要求落實疫情防控「九不准」；更強調絕不允許因疫情防控之外的因素對群眾進行健康碼賦碼「變碼」。另外，上海市衛健委25日宣布本土零新增，是這波疫情首度清零。

上海市衛健委25日宣布本土零新增，是這波疫情首度清零。上海24日無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，新增境外輸入性確診病例五例和無症狀感染者五例，均在閉環管控中發現。

央視新聞報導，24日國務院聯防聯控機制記者會上，衛健委發言人米鋒再次強調「九不准」，包括：不准隨意將限制出行的範圍由中、高風險地區擴大到其他地區；不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施；不准隨意延長中、高風險地區管控時間；不准隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍；不准隨意延長風險人員的隔離和健康監測時間；不准隨意以疫情防控為由拒絕為急危重症和需要規律性診療等患者提供醫療服務；不准對符合條件離校返鄉的高校學生採取隔離等措施；不准隨意設置防疫檢查點，限制符合條件的客、貨車司乘人員通行；不准隨意關閉低風險地區保障正常生產生活的場所。

衛健委疾控局副局長雷正龍在會上則通報，河北、青海、遼寧等地存在違反「九不准」典型案例情況。在河北省部分，指出保定市、邯鄲市、石家莊市、張家口市等四市存在過度防疫、一刀切等情況，對來冀返冀人員、特別是對來自上海、北京、天津等地區的人員盲目採取管控措施，擴大人群管理範圍。

雷正龍並表示，聯防聯控機制「明確要求嚴格健康碼功能定位，不得擅自擴大應用範圍，絕不允許因疫情防控之外的因素對群眾進行健康碼賦碼變碼」。

青海省部分，則是對低風險地區返青人員要求提前24小時填報資訊，抵青後進行落地核酸檢測，返回居住社區後，工作人員上門貼封條，完成三天兩檢且核酸檢測陰性後，方允許出門。而遼寧省轄下的朝陽市、錦州市在高鐵站對持有48小時核酸檢測陰性結果證明的乘客，仍要求再做核酸檢測，並收取每人次19元人民幣（約2.8美元）的費用。

官方強調，目前已要求上述地方政府進行整改，「其他地區要引以為戒，認真做好自查核查工作」。

官方強調各地要根據不同疫情風險等級對相關人員精準賦健康碼。圖為旅客在湖南長沙高鐵...
官方強調各地要根據不同疫情風險等級對相關人員精準賦健康碼。圖為旅客在湖南長沙高鐵南站掃健康碼。（中新社）

疫情 檢測 防疫

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