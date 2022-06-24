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杭州一小學躺平「午睡神器」上熱搜 網友羨慕：想要

中國新聞組／杭州24日電
杭師大附屬競潮小學啟用「午睡神器」，讓孩子實現「躺平自由」。（取材自錢江晚報）
杭師大附屬競潮小學啟用「午睡神器」，讓孩子實現「躺平自由」。（取材自錢江晚報）

現代人生得少，小孩子都是寶，小學生午睡的質量也受到家長的關注。之前，杭師大附屬競潮小學啟用「午睡神器」，讓孩子實現「躺平自由」，上了熱搜。最近，杭州市幸福河小學則讓孩子能夠平躺在帳篷裡，火出圈了。網友刷屏羨慕地說，「我也想擁有」。

來源：YouTube

錢江晚報報導，「杭州一小學午休可以睡帳篷」的詞條，日前登上微博、抖音的同城熱搜第一。

這所幸福河小學的躺睡案例，去年入選「2021中國基礎教育年度報告」20個學校典型案例。今年，學校在去年墊子躺睡的基礎上升級，推出帳篷躺睡。

幸福河小學校長周虹表示，「在課桌上趴睡，身體呈彎曲狀，重心偏高，睡醒後孩子們容易手腳發麻，不利於他們身體發育，無法實現優質午休」。

學校結合場地情況、經費問題、學生健康、家長意見等多方因素考慮，將圖書館等寬敞的綜合教室作為午睡場地。每天中午，不同形狀、不同顏色的帳篷整齊地排列在圖書館裡，孩子們在屬於自己的帳篷中，蓋著被子，枕著枕頭，甜美地躺睡。

班主任張松珺表示，學校利用五一假期針對性地開展「躺睡」主題項目化學習，不僅讓孩子們體驗親手搭帳篷，還鼓勵大家設計創意門牌並製定家規，實現小主人的自我管理。

張老師說，「果然，帳篷躺睡效果很不錯，不僅入睡快，而且睡眠質量高。更重要的一點是，孩子們都超喜歡」。

杭師大附屬競潮小學啟用「午睡神器」，讓孩子實現「躺平自由」。（取材自錢江晚報）
杭師大附屬競潮小學啟用「午睡神器」，讓孩子實現「躺平自由」。（取材自錢江晚報）
近日，杭州市幸福河小學又因為午睡火出圈，不僅可以「躺平」，孩子們還可以睡在帳篷裡...
近日，杭州市幸福河小學又因為午睡火出圈，不僅可以「躺平」，孩子們還可以睡在帳篷裡。（取材自錢江晚報）

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