滬禁堂食 摸黑用餐防查 手機照亮飯桌

客人在餐廳熄燈吃飯防巡查，只能在手機燈光下吃飯。（取材自微博）

上海雖然解封但餐館不准堂食，有餐廳老闆為減少損失，冒著受罰風險，偷偷開放二樓，讓食客在微弱手機 燈光下進餐。甚至有餐廳要求食客先入職，進餐完畢再「離職」，以逃避追究。

自由亞洲電台報導，近期有網民爆料及上傳多張圖片顯示，當地有餐館內一桌客人圍在一起進餐，桌面上七、八道菜，配有酒、飯，有人打開手機燈照著飯桌。

一網民留言說，飯吃到一半，老闆娘衝上來把燈全關了，讓他們別出聲，防疫 辦的人在下面。該網民嘲諷道：「我就是吃個飯啊，又不是吸毒，上海真的太魔幻了。」

另一張圖片顯示，多名男女食客在餐廳一起用餐，現場光線極弱，透過磨砂玻璃可見窗外兩名警察 在巡查餐廳大門，食客們凝視著外面的兩個警察裝束的男子。唯恐巡查推門而入，將所有食客以「違反『防疫法』」為由帶走。另有圖片中，食客們躲在二樓用餐，一樓餐廳停業。

報導稱，上海市黃埔區居民楊先生說，現時在上海，去任何公共場所必須出示「場所碼」，不然，寸步難行。當地仍未恢復堂食，許多餐廳老闆不堪重負，惟有想方設法營業，以減少損失。

既要想方設法彌補生意損失，又要避免觸碰當局防疫措施受罰，有業者繼而想出「妙招」。據報導，有網民寫道，餐廳不能沒有堂食，鑑於當局准許餐廳員工在一起吃飯，於是想出新招，要求食客辦理入職手續，吃完烤肉再辦理離職手續。有網民評論說，上海餐廳老闆的所為類似於中共「一大」在上海召開期間聚會，每個人的行為舉止就像地下黨。