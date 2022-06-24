自駕車測試墜3樓2員死 側身著地泥塊四散 蔚來：意外

一輛蔚來汽車從總部衝出掉落地面，消防人員正在搶救受困人員。（取材自高度新聞）

中國造車新勢力之一的蔚來汽車 ，22日驚傳有一輛測試車從高3樓墜下，導致兩名測試員罹難。蔚來汽車對此回應稱：「這是一起意外事故與車輛本身沒有關係。」引發爭議，蔚來官微刪除這一聲明並修改措辭。

蔚來汽車指出，6月22日17時20分左右，一輛蔚來測試車輛從上海創新港停車樓三層墜落，造成兩名數位座艙測試人員罹難，其中一名為公司同事，另一名為合作夥伴員工。

蔚來汽車表示，「我們對這次意外非常痛心，對罹難的同事和合作夥伴員工表示深切哀悼。」公司已經成立專門的小組，幫助家屬處理善後事宜，事故發生後，公司第一時間協同公安 部門啟動了事故原因調查分析程序。

但對於事故原因，蔚來在其官方微博上發布聲明「這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係」引發一些網友爭議。隨後，蔚來官微刪除這一聲明並修改了措辭，重新發布的聲明表示：「根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起（非車輛原因導致的）意外事故。」

據澎湃新聞、證券時報等媒體報導，兩名試車員於事發後，被送至上海安亭東方肝膽醫院救治。其中，一人因搶救無效身亡，一人經醫院手術 後效果不佳，23日凌晨宣布死亡。

媒體報導稱，雖事故發生原因目前尚不清楚，但有傳聞稱，這台車當時正在測試無人自動泊車功能，另根據現場畫面，墜樓車輛疑似是蔚來ET7或ET5車型，墜落時側車身著地，地上散落著破碎的玻璃和水泥碎塊，車身也明顯變形。

蔚來是中國造車新勢力之一，但在日前上海因本土疫情封控期間，公司位於長三角的供應鏈受到嚴重影響，甚至一度停產。其中，ET5與ET7都被蔚來汽車定位為智慧型電動轎跑，是公司的重要車型，此外，蔚來的國際業務總部、國際量產車研發中心，就位於事發的上海創新港。

另據南方都市報報導，諸多汽車行業相關人士表示，汽車測試員這類工種的安全保護值得關注。「車廠的測試員是個高危職業，每年都會有一些事情發生，」有運營機構負責人說道，汽車測試員工作確實是一個高危工種。過去，有些人甚至要簽署生死狀，特別是極端測試。