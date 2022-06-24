丹東父女襲警民眾挺 胡錫進：警該深思

丹東父女因為要看病被警方攔下憤而襲警，引起輿論高度關注。（取材自「青蜂俠」西瓜視頻影片）

遼寧丹東傳出女子帶父親看病，因「黃碼」被警察 阻擋而襲警事件，對此前環球時報總編胡錫進表示，輿論同情該女子是因為她帶父親看病，加上丹東封控太久了，當地警方撞到了情緒槍口上，他呼籲丹東警方深思、各地執法機構對此都要舉一反三。

根據網路流傳影片，6月21日遼寧丹東父女「黃碼」看病「闖卡」被攔後襲警，這名女子強調出門前社區已經開了證明、且早上也做過核酸，不解為何自己仍是「黃碼」，過程中女子情緒激動倒地，其父親上前揍了警察一下，換警察倒地。警方通報將女子行拘10日、其父被採取刑事強制措施。

但輿論幾乎都支持這對父女，對此胡錫進23日表示，根本原因是那個女兒帶父親看病，「疫情 爆發以來，正常看病受阻是人們最反感的一刀切防疫 表現之一」。另外影片中的資訊還顯示，父女雖是「黃碼」，但他們有社區開的看病證明，還有當日的核酸陰性檢測結果，「按照各地圍繞疫情期間看病反覆摩擦形成的社會共識，這種情況下公眾都會認為員警應提供協助」。

胡錫進並提到，還有一個原因是丹東封控時間過長，當地群眾反映強烈，也得到了網路輿論場越來越多的同情。此時當地警方處理這個摩擦，顯然沒有考慮到圍繞丹東防疫輿情的基本面貌，撞到了大家情緒的槍口上。

胡錫進認為，這是一個非常基層的警民摩擦，從維護員警執法權威的角度說，丹東警方對涉事父女進行拘留處罰有法律依據，但是公眾的價值判斷與司法權威在這件事上發生激烈衝突，「這值得丹東市警方深思，也值得全國各地的執法機構舉一反三」。

另外，環球時報評論認為，事情發生以後，丹東方面的通報來得很快，它沒有迴避輿論的熱點，但提供的信息尚未能平息輿論爭議。我們認為，官方可以提供更多權威信息，對事情的是非對錯、來龍去脈進行梳理還原，以實事求是的態度，用客觀完整的事實回應輿論質疑。這個過程中，輿論也有必要保持耐心，特別是對將事情「標籤化」的傾向應保持警惕。