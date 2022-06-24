丹東突宣布微解封 網諷一巴掌換來人民的短暫幸福

自4月24日因新冠疫情 歷經三波封控、飛機高鐵停運三個月的遼寧省丹東市，在21日的父女因看病闖關疑襲警事件引發批評之後，丹東官方今天凌晨突然在微博 發文宣布，即日起除封管控區居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測 陰性證明有序流動。消息傳出後，許多丹東居民在微博叫好，也有不少網民嘲諷真是「一巴掌換來人民的短暫幸福」，「要不是這父女倆估計年底都不會讓流動」。

據丹東市凌晨發布的「關於全市有序恢復生產生活秩序的通知」指出，丹東疫情總體可防可控，未發生規模性反彈和疫情外溢。但疫情來源不明、多點散發，防控形勢依然嚴峻複雜。根據疫情防控形勢變化，市指揮部同意在做好疫情防控前提下有序流動，除封控區、管控區的居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明在全市有序流動。

丹東全域仍然作為防範區進行管理，非必要不離丹。特殊情況確需離丹人員須持48小時核酸檢測陰性證明，機關企事業單位人員須經所在單位批准、其他人員須經社區批准。進入小區、機關企事業單位、醫療機構、商業網點等公共場所及人員密集地方也須主動亮明48小時核酸檢測陰性證明。

通知並指出，將開展高質量核酸檢測，包括防範區每周2次全員核酸檢測，主城區每兩日1次全員核酸檢測等。並在「少聚集，有序恢復生產生活秩序」下， 商場、批發市場、超市、理髮店、公共浴池嚴格控制規模人數，中小學校托幼機構和校外培訓機構繼續線上教育。各類餐飲機構暫停堂食，出租車可在主城區內運營但主城區其他公共交通暫不恢復等，同時提倡居家辦公。

通知並特別要求，出現疫情後，要快速精準劃定封控區、管控區，嚴格執行相關管控措施，保障居民生活需要，方便居民就醫。

這項通知發出後，許多丹東市民在微博上發文歡呼，但也引來不少網民嘲諷「一定要有人襲警，官方才不會一刀切防疫嗎？」，「沒郝姓父女事件是不是就要繼續關下去，真可笑」，「飲水思源，丹東人民要感謝掌摑丹東林黛玉的入獄老頭啊」，「為什麼都要通過互聯網才能發聲，才能讓大家關注呢？」，「當地很多熱愛家鄉的好市民昨天都還在埋怨那對父女，說不積極配合防疫政策，還抹黑了丹東形象，現在該感謝這對父女了吧」。