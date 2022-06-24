封城50天 丹東父女就醫被攔襲警 輿論同情：難道等死

女子跌倒在地，其父見狀，涉攻擊警員。（視頻截圖）

遼寧丹東一名郝姓女子帶父親看病，卻因健康碼顯示黃碼被民警攔下，雙方在街頭發生衝突，女子被行政拘留10天，其父也因襲警被刑拘。事發視頻在網上流傳後，相關話題閱讀量超過20億次，網民原本批評郝女無視規定硬闖，但在知道丹東高鐵飛機已因疫情 停運三個月之後，幾乎一面倒同情這對父女的遭遇，齊聲譴責丹東的不合理防控。

據視頻，郝女21日駕車帶父親去看病，因健康碼黃碼被攔，企圖闖卡通過被民警擋下，她下車向民警強調出門前社區已開證明且早上也做過核酸，不解為何仍是黃碼，多次哀求民警放行。民警擋郝女上車時，郝女突然倒地，郝父上前打了民警一巴掌，郝女見狀上前攔父，民警則看似被打到坐在地上捂著臉，還不忘問正在錄影的同事「錄了沒、錄了沒？」

丹東市警方發布通報，對郝女行拘10日，郝父因襲警被採取刑事強制措施。視頻在網上傳開後，不少網民原本批評郝女違規，但從媒體報導獲悉丹東多個小區已因防疫「靜態管理」了50天，因「感同身受」紛紛轉而支持郝女，認為郝女取得社區證明卻仍遭警阻攔，郝父看到女兒跌倒才心急打警察 ，並質疑民警執法過當，被「打倒」是擺拍。

有網民不滿留言：「黃碼就該在家等死？」，「死在床上是對警察工作最大的配合」，「這警察演技一流，不當演員可惜了」，「連看病都不准了，沒點人味兒」。

丹東市公安局一經街邊境 派出所昨回應，郝女5月25日後只做了兩次核酸，按要求應「一天一檢」，直到6月21日出門辦事才做核酸，當時沒出結果，所以是黃碼。女子帶父親去醫院取藥有闖卡行為、表現激動，民警不放行，是為消除更大的潛在風險。丹東宣傳部門也正在調查。

郝女欲上車闖關帶父親去看病，雙方發生爭執。（視頻截圖）

郝女昨天表示，現在因為疫情還未收監，會服從大局，也會去申訴。極目新聞報導，郝女坦言「我爸4月份剛進行了十二指腸的手術，由於疫情原因，藥物不能及時供給。加上不久後我孩子就要高考了，當天我的情緒確實比較激動」。她給大家道歉，也請大家不要再網暴她。

官媒環球時報昨對此事件評論指出，這一事件也提醒有關方面思考，如何更好地兼顧情理法、使執法達到最好社會效果。環球時報前總編輯胡錫進也發文力挺這對父女稱，爆疫以來，看病受阻是人們最反感的「一刀切」防疫表現之一。加上丹東封控時間過長，當地群眾反映強烈，也讓此事件得到了輿論的同情。

丹東是中國最大邊境城市，自4月24日以來已歷三波本土疫情，當地高鐵、飛機已停運三個月。就在事發前，丹東市委書記、市長才召開會議提到要完善群眾就醫保障機制。不少網民稱就像唐山警方才剛宣布掃黑有成就發生唐山打人事件，「這些官員說的話能聽嗎？」真是諷刺。