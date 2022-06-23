董卿丈夫失聯150天 公司被退市 涉3萬股民

董卿（左）丈夫密春雷自從今年年初開始就突然人間蒸發了。（取材自一點財聞）

央視知名主持人董卿失聯150天的丈夫密春雷又攤上事了；最新公告，密春雷收到證監會處罰，旗下上市公司*ST海醫即將退市，涉及超3萬股民投資 者。覽海醫療的實際控制人為密春雷，持有上市公司42.09%股份。

錢江晚報報導，按交易所規定，*ST海醫股票 將於28日進入退市整理期交易，證券 簡稱將由「*ST海醫」變更為「退市海醫」，退市整理期為15個交易日，預計最後交易日為7月18日。上交所將在退市整理期屆滿後5個交易日內，對*ST海醫股票予以摘牌，並轉入全國中小企業股份轉讓系統進行股份轉讓。在上交所公告退市決定之日後的5個交易日內，*ST海醫仍可向上交所申請複核，做「最後一搏」，公司工作人員也稱「公司正在考慮申請複核」。但從以往經驗來看，*ST海醫「翻身」的機率渺茫。

覽海醫療。（取材自一點財聞）

據報導，自從今年年初開始，*ST海醫的實控人密春雷就突然人間「蒸發」。覽海醫療1月發布公告稱，近日收到董事長密春雷出具的授權書，授權公司董事倪小偉代為履行董事長職責。隨後有報導稱，密春雷於今年元旦前一天已被某地經偵帶走。

上游新聞報導，*ST海醫證券部工作人員說，「不清楚、不了解他（密春雷）的動向，公司現在是倪總（倪小偉）帶領，即使是公司退市，也不影響公司實體的正常經營。」

*ST海醫背後的覽海醫療，是密春雷由地產向醫療的跨界嘗試。據中國證券網報導，*ST海醫前身為老牌上市公司中海海盛。2015年密春雷斥資約30億元入主，隨後公司更名為覽海醫療，主營業務從海運逐步轉向醫療產業。

Wind數據顯示，2015年以來，*ST海醫扣非後歸母淨利潤均為負值，數次遊走在退市邊緣。截至今年一季度末，*ST海醫股東戶數3.33萬。目前*ST海醫的股價已自其2015年高點下跌逾9成，總市值縮水至18億元。

密春雷是上海人壽和*ST海醫的董事長，在2021年胡潤百富榜上，密春雷以110億元身家排名第647位。密春雷旗下「覽海系」足跡還涉及房地產、文化旅遊、保險等多個板塊。資料顯示，密春雷，1978年12月出生於上海市崇明一個貧農家庭，逆襲成為上海灘的一位富豪。2019年，密春雷攢下60億資產榮登「胡潤富豪榜」第684位。

密春雷和董卿於2010年一次聚會中偶遇，兩人都是崇明區老鄉，相談甚歡，隨後生出情愫。在密春雷眼裡，董卿知性優雅、氣質迷人；在董卿眼裡，密春雷相貌堂堂、沉著穩重。兩人最終於2013年結婚。