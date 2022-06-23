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李佳琦條款？網路主播禁危害國安 負面表單列31種行為

中國新聞組／北京24日電
李佳琦6月3日在直播時，畫面出現坦克造型蛋糕，直播隨即被中斷。 (取材自推特)
李佳琦6月3日在直播時，畫面出現坦克造型蛋糕，直播隨即被中斷。 (取材自推特)

中國國家廣播電視總局、文化和旅遊部22日聯合發布網路主播行為規範，包括禁止網路主播發布危害國家安全、洩漏國家秘密，削弱、歪曲、否定中國共產黨領導的內容等，許多人認為這項新規是衝著網紅主播李佳琦而來。

此前，李佳琦疑似在六四前夕觸動了中共當局的政治神經。據德國之聲，李佳琦6月3日在直播賣奧利奧餅乾時，畫面出現坦克造型蛋糕，直播隨即被中斷。

據央視新聞，網路主播行為規範規定，網路主播在提供網路表演及視聽節目服務過程中，不得出現31種行為。

包括發布違反中國憲法所確定的基本原則及違反中國法律法規的內容；發布「顛覆國家政權，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，洩露國家秘密，損害國家尊嚴、榮譽和利益」的內容。發布「削弱、歪曲、否定中共的領導、社會主義制度和改革開放」的內容。

以及發布詆毀民族優秀文化傳統，煽動民族仇恨、民族歧視，歪曲民族歷史或者民族歷史人物，傷害民族感情、破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的內容；違反中國宗教政策，在非宗教場所開展宗教活動，宣揚宗教極端主義、邪教等內容；惡搞、詆毀、歪曲或者以不當方式展現中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化；惡搞、歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士和模範人物的事蹟和精神。

還包括使用換臉等深度偽造技術對中國領導人、英雄烈士、中共黨史、歷史等進行偽造、篡改；損害軍隊、警察、法官等特定職業、群體的公眾形象；宣揚基於種族、國籍、地域、性別、職業、身心缺陷等理由的歧視。

另外，宣揚淫穢、賭博、吸毒，渲染暴力、對社會熱點和敏感問題進行炒作等行為也被禁止。

「規範」發布後，網友已在社群平台議論李佳琦到底還有沒有復出的機會。

中共 歧視 社群

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