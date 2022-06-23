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回到70年代？中國溫州、鄭州等15城推「房票」救市

中國新聞組／北京24日電
中國多地地方政府推出「房票」搶救房市，「房票」政策，鼓勵民眾在當地買房。圖為溫州的房票。（取材自微博）
中國多地地方政府推出「房票」搶救房市，「房票」政策，鼓勵民眾在當地買房。圖為溫州的房票。（取材自微博）

中國房市買氣不佳，各地方政府推出「房票」搶救房市，據統計，今年來已有鄭州、南京及溫州等15個城市推出「房票」政策，鼓勵民眾在當地買房。被媒體形容好像回到1970年代，分析指此舉有助提振房市，去庫存壓力。

統計顯示，今年3月以來，中國已有15個城市推出房票安置政策，包括信陽、宜賓、常熟、江陰、溫州、南京市溧水區、鄭州等。「房票」主要用於拆遷戶，政府拆遷民眾房子後，配發相對價值的「房票」給民眾，讓民眾可以購買房子，不夠的部分再補差價。

中新財經以「歡迎回到70年代？」形容重推房票措施，並指「不少網友直呼有穿越上世紀的感受」。澎湃新聞則以「不是穿越！多地真的在發房」為題報導。

中信證券研究報告分析，房票模式可能加速推進舊改和棚改，釋放居民自住和改善性住房需求，拉動房地產投資，且房票是限區域的，具「因城施策」的效果，一般不會造成一線城市房價上漲，對被拆遷者來說，房票金額一般要大於現金補償金額，其買房的實際負擔下降，對民眾更有利。

中國房市低迷之際，除了推出「房票」政策，甚至還傳出有地方政府將居民買房納入年度考核，且官員將約談「惡意不買房」的居民，對此官媒批評，要防止矯枉過正。

據人民日報旗下證券時報報導指出，「惡意不買房」指的是若民眾帳戶上存款充裕但不買房則要被約談。近期青島薛家島街道辦事處發布「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社完成網簽不少於2個，各社區負責牽頭彙總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。該項工作納入2022年度工作考核。

藍鯨財經21日報導指出，經過多次撥打電話查證，薛家島街道辦事處工作人員回應，「涉及到的相關部門正在跟領導彙報。它是關於社區團購的，是否納入考核，具體不太清楚」。

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