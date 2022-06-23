家教嚴…河南22歲女夜歸 老媽守門口「酒測」網驚呼：太壓抑了吧

河南22歲鄭州女網友稱，外出吃完飯回家，媽媽就會手持酒精測試儀「虎視眈眈」地守在家門口等她，一進門就讓她吹氣檢測是否有喝酒，檢測結果達標才讓她進門。（視頻截圖）

中國網路上近日一支短片引起熱議，一名女子回家後，母親竟守在門口「酒測」，檢測 她是否有偷喝酒，最後酒測為零後，媽媽才放心讓她進門。影片中女子稱「家教嚴」，有網友則表示：「大思路沒有錯，但做法有點過了。」

綜合新聞晨報、星視頻報導，這名姓晉的22歲女子住在河南 省鄭州 市，她表示：「我的家教比較嚴，規定的是每天晚上10點之前必須到家，結完婚之後才能喝酒」。她補充說，「出去玩回到家，她都拿著這個酒精測試儀在門口等我」，晉女還說自己「沒被測出來過」，「因為，我根本不敢喝」。

報導指出，對此網友引發熱議，有些網友說：「這個媽媽做的很對，對孩子負責」，「真的好家教，應該不用防著，孩子也該自律了」；但也有些網友覺得：「大思路沒有錯，但做法有點過了」，「沒覺得這是好事」，「天哪，這也太壓抑了」，「在結婚以後會瘋狂地想脫離家庭」，也有人批評：「控制欲太強是種病」。

另有網友對此評論說：真正的好家教，是不用防著的，而是讓孩子自己學會自律；也有網友表示：父母對孩子的保護是可以理解的，但不能過度保護，該放手的時候也要適當放手。